Parlamentario Miguel Mansur a acusa Minister Xiomara Maduro di a haci pagonan ilegal na ex parlamentarionan.

Esaki no ta solamente un mentira grandi, pero ta demostra un biaha mas e falta di conocemento di e Parlamentario Mansur.

PAGO NO TA ILEGAL

Aki ta trata un decision di Ministerraad completo aña pasa, pa cambia e ley basa riba un “redelijke interpretatie” di e ley, y anticipando riba e cambio di ley, a efectua e pagonan. Pues no tin nada ilegal aki.

CAMBIO DI LEY DI OVERBRUGGING

Si un Parlamento nobo huramenta por ehempel dia 2 di januari, e parlamentario cu ta sali di Parlamento por haya salario pa dos dia, despues nada mas, te dia 1 di februari, pasobra segun e ley biew su overbruggingstoelage ta cuminsa e siguiente luna. E overbruggingstoelage ta di 80% di e ultimo salario di e parlamentario y e ta haya esaki pa un aña.

E palabra ta splica su mes: e ta un overbrugging. Un brug ta conecta un punto cu otro punto. Si bo ta benta un hende den awa prome y e brug ta cuminsa na mita caminda, e no tin sentido, e no ta rasonable, e no ta overbrug.

P’esey Gobierno a dicidi pa cambia e ley y duna un “redelijke interpretatie” na dje.

E CAMBIO NO TA COSTA MAS PLACA

E no ta costa un cen mas, simplemente e ta cuminsa core mas trempan y consecuentemente e ta caba mas trempan tambe.

MANSUR TA MAL PAGADO

Loke ta duna mas asombro ta cu e acusacion aki a bin di Mansur, cu ta conoci di ta mal pagado. P’esey Partido MEP ta manda e siguiente mensahe pe: “Corda pasa paga bo cuenta di campaña na un media cu no a duna bo sponser. Nos Minister di finansas a mustra seriedad y determinacion pa sanea nos finansas publico cu hechos. Cifranan no ta gaña!”

