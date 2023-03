Partido MEP a tuma nota di comentarionan recien di Parlamentario Marisol Lopez-Tromp bisando cu awo cu no tin consensus den Gobierno, no ta manda niun hende cas como sifuera cu señora Lopez-Tromp no ta corda e motibo pa cua el a wordo manda cas of mester a wordo retira di su funcion den Gabinete Wever-Croes I. Ta bon pa e ora pa Partido MEP recorda Marisol e motibo di su retiro cu a bay segun constitucion, legal y democratico.

FRACCION POR NO TIN CONFIANSA DEN MARISOL

Na October 2020, Fraccion di POR a expresa cu nan no tin confiansa den nan minister mas, esta Marisol Lopez-Tromp. Den e tempo ey, Prome Minister a purba intermedia entre e ex Minister y su Partido POR, pero no a logra trece nan hunto. Partido POR a keda insisti cu nan no tin confiansa den nan minister. Fraccion POR a bay Parlamento cu un mocion y ora di vota a expresa nan mes cu nan no tin confiansa den e minister. “E ta un regla cu na momento cu bo fraccion no kier bo mas, bo no por keda minister pasobra no tin minister independiente. Dus si bo fraccion bisa bo esey y abo kier wanta na e stoel anto bo ta buscando problema”.

A spera cu prome cu e momento ey, cu señora Lopez-Tromp lo a tuma honor na su mes, y retira cu honor, sinembargo, señora Lopez-Tromp a mustra un biaha mas cu e no conoce kico ta honor y a prefera di keda yora.

MARISOL A MUSTRA CERO INTERES DEN DIALOGA

Lider di MEP y Prome Minister Evelyn Wever-Croes prome cu e asunto entre Partido POR y señora Lopez-Tromp a escala, a haci varios intento pa dialoga cu e ex minister. Cada intento a fracasa. Señora Lopez-Tromp a mustra cero interes den dialogo y no a atende niun intent pa sinta papia por lo tanto no a keda Conseho di Minister nada otro cu retira e ex minister. Gobierno a cana e procedura corecto y legal, e peticion di retiro a bay Gobernador, despues a bay Parlamento y Parlamento a aporba e retiro cu un mayoria legitimamente, esta e fraccionnan di MEP, RED y POR, 12 voto na fabor.

Loke si no a cana su procedura corecto, legal y moral, tawata e actitud di actual Parlamentario Lopez-Tromp. E hecho cu e no a duna respet na su hefe di trabou pa sinta dialoga riba cualkier problema existente aunke ta den su mes un partido cu a perde tur confiansa den dje, ta mustra claramente e arogancia di e ex minister Lopez-Tromp. Esaki sigur no ta un ehempel pa niun trahado sigui ni un actitud pa niun trahado tuma. Ora nan hefe di trabou, yama nan pa papia, nan no mester ta arogante manera señora Marisol Lopez-Tromp. E actitud arogante ey di e ex mandatario mas bien a conduci na su retiro na un forma lihe, democratico, legal y na bienestar di nos pueblo.