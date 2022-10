Partido MEP a tuma nota di un comunicado di Parlamentario Gerlien Croes a saca na unda e ta bisa cu paisnan rond mundo ta aliviando presion riba pueblo mientras cu na Aruba no. Parlamentario Gerlien Croes, kende supuestamente ta bishitando tur cas na Aruba pa wak unda tin dolor, a lubida cu ta su lider ta e homber cu a causa e dolor aki den pueblo cu su mal maneho.

Ta bon pa Gerlien Croes corda cu si Aruba no mester a cuminsa paga pa e locura di Mike Eman te cu 2044, si Mike Eman no a redobla nos debe, si Mike Eman a goberna cu responsabilidad y no a faborece ‘Friends and Family’ di Partido AVP, awe Aruba por ta miho para despues di dos crisis mundial tras di otro. Anto Gerlien Croes mester tin berguensa di su lider cu a goberna den tempo di bonanza sin cu un crisis a strobe. Asina mes el a malgasta y hiba un maneho financiero coatico pa nos pais.

INFLACION TA UN PROBLEMA PA HENTER MUNDO

Ta bon pa Gerlien Croes corda cu Aruba y henter mundo a pasa y ta pasando den e pio crisis cu mundo a conoce. Ta algo increibel pa un partido cu a goberna nos pais y cu ta representa pueblo den Parlamento, no por reconoce cu cada ciudadano di nos pais a pasa den un crisis pa dos aña largo y cu esaki casi a kibra nos pais. Pa colmo, despues di e crisis di Covid, a bin e guera na Ukraina cu ta lagando su efectonan riba nos pais. Ta con Gerlien Croes por pretende di ta banda di e pueblo, cu e por yuda e pueblo, si e no ta reconoce cu pueblo a sufri hopi pa motibo di Covid, despues cu e Gobierno di Gabinete a cuminsa pone orden den e disaster financiero cu Mike Eman a causa nos pueblo.

Ta bon pa Gerlien Croes corda, realisa y acepta, cu nos pais ta recuperando. No obstante e caida financiero cu nos pais a pasa aden door di fia placa di Hulanda pa motibo di Covid, placa cu a bay pa nos ciudadanonan sobrevivi, awe, nos pais ta recuperando miho cu mayoria pais den region.

Ta bon pa Gerlien Croes compara e trayecto di nos presupuesto y GDP durante e gobernacion aki cu e gobernacion di su lider cu semper a causa deficit un mas halto cu otro. Gabinete Wever-Croes, prome cu pandemia, 2019, nos tabata tin un presupuesto balansa, hasta un surplus chikito di 4 miyon florin. Aña 2020, e deficit tabata 16% di GDP, debi na Covid-19. Aña 2021, nos a baha e deficit te na 9% di GDP. Aña 2022, nos a proyecta un deficit di 4.6%, y awor nos a logra baha e deficit di e aña aki na mas o menos 2.4%. Pa aña 2023, nos ta proyecta un deficit di 0.6% di GDP. Esaki ta un muestra di recuperacion.

MIKE EMAN A MANDA NOS PAIS DEN UN DEFICIT DI 405.8 MIYON SIN CRISIS

Ta bon pa Gerlien Croes comprende cu den e Nota di Fin di Aña 2022, ta indica cu gastonan a baha, entradanan a aumenta, y e deficit pa 2022 a baha di 227 miyon florin pa 148 miyon florin. Esaki ta resultado di trabou duro y maneho responsabel. Y ta bon tambe pa Gerlien Croes sinti berguensa den su lider cu na aña 2014, sin sa kico ta un crisis, a manda nos pais den deficit di 405.8 miyon florin.

Ta bon pa Gerlien Croes sa cu recientemente CEO di ATA a indica cu nos turismo ta recupera 100% e aña aki y pa otro aña e lo ta 105%. Esaki sigur ta un bon noticia y un muestra cu Aruba ta recuperando.

Ta bon pa Gerlien Croes comprende cu Aruba ta den rehabilitacion y rehabilitacion ta conta pe tambe. Y si acaso Gerlien Croes por a drenta un di e paisnan conoci como esun di mas poderoso na mundo, esta Merca, e lo a ripara cu eynan tambe ta den recuperacion pero tambe no a recupera totalmente ainda manera cu Gerlien Croes a duna di conoce. Ta solamente un hende cu no por drenta Merca no conoce e situacion di Merca. Mundo ainda ta lucha pa yega na unda e tawata ta prome cu e pandemia, Aruba tambe. Pero nos ta den recuperacion y rehabilitacion. Conseho na Gerlien Croes, ta momento pa e tambe cuminsa rehabilita y reconoce cu Aruba ta den recuperacion. Solamente si reconoce kico tur a wordo haci pa nos recuperacion, bo lo por yuda pueblo rehabilita y contribui asina na haci nos pais mas fuerte.