Despues cu lider di Partido AVP, Mike Eman a mustra di tin mas prioridad pa brasa corupcion y mustra cero ambicion pa integridad, parlamentarionan, candidatonan y sostenedornan di e Partido berde a cuminsa bandona e partido. Algo cu no por otro tampoco mirando cu ningun hende lo kier keda sostene un partido corupto.

Recien, Partido AVP a perde dos asiento den Parlamento. Dos asiento cu sigur Mike Eman a traha duro pe pero facilmente el a laga nan bay pa falta di integridad di su mes. Y asina, Mike Eman a para wak dos asiento wordo horta for di dje y porfin ta sinti kico kiermeen horta asiento di otro Partido. Den pasado, Mike Eman a horta asiento di Partido MEP y awo su huñanan a cuminsa sangra ora cu el a wak con su asientonan cu el a traha hopi duro pe, ta wordo horta.

Mike Eman a haci tur esfuerso pa horta asientonan den Parlamento di e tempo ey parlamentarionan di MEP, Mervin Wyatt-Ras y Marisol Lopez-Tromp. Remarcabal si ta cu, awor, sin ningun hende haci algo, awe Mike Eman ta perdiendo su asientonan den Parlamento. Esaki pasobra Mike Eman ya no tin credibilidadnan mas como lider. Mike Eman a keda prefera pa brasa corupcion despues cu hues a condena Benny Sevinger como un corupto. Pero pa Mike Eman, Benny Sevinger tawata un tiki corupto so y a causa cu awe e ta perdiendo asiento den Parlamento. Cu esaki, e ta perdiendo votadornan tambe.

Cu esaki tambe, Mike Eman ta keda bira y keda un lider cu a fracasa, cu sin cu un hende a haci algo, su ex candidatonan di Partido a horta dos asiento for di dje. E candidatonan aki solamente a dicidi cu nan no kier forma parti di un partido coruptivo mucho menos di tin un lider sin integridad. Lo demas, Mike Eman mes por yuda cu su excandidatonan a horta su asientonan for di dje pasobra e no tawata kier para contra corupcion.