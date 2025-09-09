Parlamentarionan di MEP a sigui reuni cu representantenan di e veld di enseñansa y por a nota cu e veld su malcontento ta sigui crece.

Basicamente e malcontento ta cu cosnan ta hopi mas tranca awor debi cu e Minister mes kier tuma tur poder pero no ta tuma decision. Su conseheronan ta tarda masha hopi mes cu decisionnan cu ta rutinario, cu ta haci cu tur cos ta keda tranca. Nunca antes cosnan tabata asina pega manera nan ta awor.

Locual a causa hopi malcontento tambe ta cu apesar cu tin surplus, gobierno no kier traha riba e structura salarial nobo di maestronan. Den Parlamento hopi ta papia bunita, pero ora di vota riba e mocion cu MEP a presenta, AVP y Futuro a vota CONTRA sin hustificacion. Mester remarca cu e mocion cu MEP a entrega, pa hisa e plafond di edad di 38 pa 46 anja, ta un deseo grandi cu ta biba den e veld di enseñansa. Cu esaki bo ta yuda 90% di e maestronan. Fraccion di MEP a propone esaki como un medida di urgencia, awor cu tin surplus, mientras ta sigui cu estudio y comision pa e cambio mas grandi.

Locual a crea mas rabia ainda bou di e maestronan, ta e hecho cu bode y chauffeur di ministernan ta gana MAS cu maestronan mes.

Parlamentarionan di MEP lo sigui cu e encuentronan den e veld di enseñansa pa asisti caminda cu por. Maestronan ta dedica nan mes cu alma y cuerpo pa enseñansa y merece un mihor trato.