Dia 31 di maart 2021, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a sorprende tur hende na momento cu ela entrega retiro di Gabinete Wever-Croes 1. Mas grandi ainda tabata e sorpresa ora el’a menciona e motibo di e retiro.

Mas trempan e mesun dia, Ministerio Publico a publica cu e lider di partido POR, Allan Howell, partner den coalicion Wever-Croes 1, a bira un sospechoso den un caso di corupcion, cu ta envolvi placa di pueblo.

Prome Minister a papia cu sr. Howell y a puntre si e ta tuma su retiro como Parlamentario. Debi cu sr. Howell no kier a entrega su retiro, Prome Minister despues di consulta interno, a tuma e decision di entrega retiro di Gabinete Wever-Croes 1 imediatamente, y a yama eleccion 3 luna adelanta.

Prome Minister a subraya cu pa su Gabinete, integridad ta hopi importante, y pa e motibo aki, no por a sigi goberna cu un partner cu ta sospechoso. Segun Prome Minister, e no tabata un decision facil, pasobra Aruba ainda tabata den crisis, pero e kiebro di integridad tabata demasiado grandi, pa sigui goberna manera nada no a pasa.

Hopi ta esnan cu a elogia e decision di Prome Minister, pero alabes hopi a cuestiona. Tabata tin hasta speculacion cu tabata un strategia politico, pa evita mas partido participa na eleccion.

Awe hues a dicta 2 aña di castigo pa sr. Howell, y tur esnan cu a cuestiona tambe por mira cu baha gobierno dia 31 di maart 2021, di berdad tabata e miho decision.

Integridad no ta djis un palabra, integridad ta un forma di pensa y di actua, hasta ora cu ningun hende ta mira.