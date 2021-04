Partido MEP: Cu bo, nos ta avansa!

Un temporada nobo a cuminsa na unda cu Partido MEP ta preparando pa Campaña Electoral 2021. Un campaña cu ta bay ta cortico y no tin tempo pa hiba un campaña tradicional. Partido MEP Diasabra mainta a lansa Slogan nobo pa Campaña 2021. CU BO NOS TA AVANSA!

Falta 83 dia pa Aruba scoge su siguiente Gobierno. Parido MEP a demostra ta con tin cu goberna den tempo dificil y den tempo di pandemia. Cu sosten di pueblo di Aruba, Partido MEP a logra pa prome biaha un surplus den presupuesto di pais Aruba despues di 2 aña di gobernacion. Prome cu esaki, den e gobernacion anterior, pais Aruba solamente a conoce deficitnan den nos presupuesto. Partido MEP un biaha mas ta conta cu sosten di Aruba pa hunto nos sali for di e consecuencianan financiero cu Covid a laga nos aden. Ta hunto so nos por. Ta cu un bon maneho so nos lo logra. Ta MEP so ta e unico partido cu a demostra di por goberna den tempo dificil.

CU BO, pensionado, mama y tata di famia, mama soltera, comerciante, hoben, henter Aruba, generacionnan actual y futuro, nos ta avansa. CU BO nos lo desaroya nos economia, nos lo crea cupo di trabou, nos lo inverti den enseñansa y deporte. Sin bo, Aruba no por avansa. CU BO nos ta avansa. CU BO, MEP den gobierno lo avansa y hiba nos pais den e caminda di prosperidad un biaha mas, manera ya nos tawata haciendo te hasta durante e pandemia aki.

Lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a indica cu e campaña aki lo ta cortico y MEP lo no gasta fondo na materialnan costoso. Esnan cu ta desea di mustra color, por uza material di campañanan anterior.

Colornan di prosperidad. Y prosperidad nos partido lo trece pa nos pueblo. CU BO, nos ta avansa!

