Parlamentarionan di AVP no por soporta cu evaluacion di Aruba pa CFATF a score un resultado excelente. Nan ta rabia y ta busca tur moda y excuus fofo pa critica y no mira con bon un Gobierno di MEP ta traha pa evita cu Aruba ta haya mal nomber internacionalmente. Cu tempo CFATF tambe a mira e diferencia ora MEP ta mando y ora ta toca AVP pa goberna Aruba. Lesa pa bo mes con AVP su ‘trackrecord’ ta cerca CFATF.

Negoshi cu mafioso

Aruba a paga miyones na garantia pa hotelnan cu nunca a wordo traha, pasobra ex Minister President Henny Eman a bay haci negoshi cu e mafioso Italiano Spartago Ghini. E ‘onderonsje’ aki sali Aruba hopi caro y nos tur mester a paga di aña 1993 te na aña 2018 pa e fechoria aki. Mike y AVP a tene man cu Kiko Gomez, un homber cu a mata un cantidad di hende, pa haci negoshi cun’e di hiba fruta di Aruba pa Colombia dunando un areglo special na Aduana di Aruba. Sin lubida e caso di El Pollo Carvahal di e Cartel de los Soles cu kende AVP tabata tene man y cu Dowers a laga bay y pa despues e wordo extradita. Full AVP a lubida con nan tabata fiesta na e cas na Sero Colorado? Kizas Mike de Meza si ta corda, ya cu nos tur a yega di wak e potret di De Meza sinta ta dal drinks cu El Pollo y Rincon den restaurant. Y laga nos no lubida riba Roberto Rincon cu ken AVP a haci negoshi y duna tereno pa traha negoshi grandi dilanti WEB y kende tambe a cumpra e edificio grandi net dilanti di VNO. Rincon ta cera na Merca pa a cumpra gobernantenan y laba placa y ken por sigura nos cu e no a cumpra Eman y De Meza cu placa haya na un manera ilicito? No ta De Meza a subi private jet bay Houston tene ‘onderonsje’ na mansion di Rincon?

E lista di Martin Ras

Nos no por lubida con Aruba su cara a wordo bergonsa pa AVP ora KB a yega pa Minister di Husticia Vos riba peticion di e mesun Henny Eman cu a bay de acuerdo pa Hulanda investiga su colega minister di Husticia y colega di partido AVP. Ta ken no ta corda e lista di Martin Ras cu tabata Hefe di Veiligheidsdienst di Aruba? Acaso AVP a lubida con Hulanda a manda mariniers drenta oficina di nan Minister di Husticia pa pasa man pa documento y bay hiba nan warda na Marinierskazerne pa nan por a keda save? Berguensa esaki tabata pasobra e lista a mustra con AVP tabata tene man cu baho mundo.

Wowo di US State Department riba AVP

‘La luna que brilla’ y ‘Diamante negra’ tabata e nomber cu e Mericanonan a duna Eman y Vos e tempo eynan. US State Department tabata tin wowo hancho habri riba nan movecionnan, te cu na Miami nan a drenta camber di hotel di Aruba su Minister di Husticia di AVP pa pasa man bay cu su maletin. No ta zomaar ta drenta camber di hotel di un minister. Acaso tur hende a lubida esaki tambe?

Racetrack den Hospital

Aruba a paga miyones tambe pa un proyecto di Racetrack cu nunca a bin na Sero Colorado. Manera cu AVP a bin na poder nan a bolbe busca e mesun sr Sanchez di Racetrack pa traha nos Hospital. E mesun compania aki liga na AVP cu a haci un desaster cu construccion di un hospital pa mucha na Miami, e mesun compania aki AVP a pusha den nos Hospital y awe nos ta pagando 29 miyon florin pa aña sin cu e Hospital ta cla y cu yen problema di construccion.

Minister y Parlamentario den man di Husticia

Ex Minister Tico Croes ta e unico minister sentencia pa corupcion den e caso di Fondo pa Desaroyo di Aruba. Asina cu AVP a yega na mando, Mike Eman a core trek in e caso pa asina Tico no mester a paga un cen preto y por a bay sconde na otro Pais. Wak Benny awo ta den man di Husticia, bay KIA y keda cobra na Parlamento. Paul tambe mesun cos den man di Husticia paso e tampoco por a scapa di AVP su Universidad di corupcion. No lubida riba e Parlamentario di AVP cu mester a entrega su stul den Parlamento y tuma retiro for di partido paso elo a tuma placa bou man pa tereno. Ki dia Mike a sali condena Benny pa esaki?

Corupcion den nan DNA

Esaki ta djies un parti di e lista largo di AVP su fechorianan cu ta pone Aruba su cara na berguensa cerca CFATF. Ainda tin mas caso pa mira luz dia. A cuminsa na e rabo y poco poco ta yegando na e cabes di partido AVP. Lamentablemente AVP tin corupcion den nan DNA y cada biaha nan haya chens pa yega na mando, nan ta bergonsa Aruba su cara malamente.