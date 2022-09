Durante e tratamento di e caso penal mas bergonsoso cu nos pais a conoce, caso Avestruz na unda cu Parlamentario Benny Sevinger ta e principal sospecho, a bin dilanti cierto berdadnan cu nos mester para keto un rato pa comprende con e makinaira corupto di partido AVP a traha durante 8 aña di gobernacion cu a hiba nos pais casi den bancarota.

Señor Sevinger a insisti cu señor Sussebeek tabata su consehero y tabata dun’e conseho politico, tocante proyectonan y consehonan di estrategia. Huez a remarca cu Sussebeek no tabata bay kantoor y Benny a bisa cu Sussebeek tabata duna su consehonan via telefoon. Huez a remarca aki cu ta imposible cu un persona cu no ta presenta na oficina, por traha 40 ora pa siman. A conclui cu den su condicionnan di trabao, Sussebeek tabata traha 3-5 ora pa siman so mientras e tawata cobra pa 40 ora pa siman y tabata haña ‘volle pond’, kiermeen e tawata haya 25%, telefoon toelage y benzinetoelage.

Cu ki cara y moralidad, net AVP awo ta sinta critica y cuestiona e forma di traha di e Gobierno aki y esnan cu ta traha pa e Gabinete aki. Gabinete Wever-Croes ta un Gobierno drechi cu ta traha drechi, cu hendenan responsabel y cu cantidad minimo pa cada ministerio cu salarionan manera regula na DRH. Hendenan cu ta traha y presenta na trabou tur dia pa hiba e pais aki padilanti.

Partido MEP ta elogia nos Gobierno pa a haci e diferencia y a pone hende responsabel y capas den su disposicion pa traha na bienestar di nos pais.