Partido MAS ta e prome partido pa entrega lista

Mañan lo ta un dia grandi, dia di entrega lista y partido MAS lo ta e prome cu lo yega Censo pa entrega su lista.

Electorale Raad ta stipula un orario pa cada un partido, cu bon rason y Holmo Henriquez, lider di MAS, no mester bay sinta trapa riba proceduranan asina y pone otronan den riesgo. Esaki ta prome salida di MAS y tur cos nobo tin su riesgonan cun’e.

Henriquez ta sigui splica cu nunca el a spera di bay facil. E sa cu e ta dificil. E ta un reto pa cuminsa y vooral pa uno cu ta cuminsa cu un partido nobo. Tin cu tene na cuenta cu nos pueblo ta biba bao di un cultura di miedo y pa un hende uni na un partido, vooral un nobo, ta hopi dificil pa nan tuma e decision eynan. Si nan tuma e decision eynan, ta hopi menasa nan ta pasa den dje, nan ta wordo scrutinia den diferente manera. Pero vooral cu nan bida ta wordo haci hopi dificil. Pa bo haya hende cu e curashi pa toch pone esey un banda, ta di admira. Tin cu agrega cu den MAS mes cu tin persona cu a wordo menasa pa loke ta nan trabao. Nan a wordo manda cas, pero despues, door cu nan tin un Landsbesluit, despues a wordo yama bek. Pero bo ta mira cu nan ta haci nan bida poco dificil. Tin cu tene hopi na cuenta e parti eynan. Henriquez ta haya esey jammer, pasobra e tipo di manehonan ey a wordo haci door di partidonan tradicional mes. Esunnan mas den poder. Esey ta locual cu MAS kier kibra e barera eynan, pasobra nan kier pone e poder soberano bek den man di e pueblo.

Tin hende cu a bandona e lista pa motibo di menasa y persecucion. Tambe tin e procedura di screening. No ta pasobra cu bo a wordo acepta e screening a stop. E screening ta sigui despues di esey. No sa nunca kico tin den antecedencia. Tabata tin cu a tuma riba lista, no a introduci nan pero despues a bin ta retira nan, pa un of otro motibo di screening tambe of pa un of otro motibo cu nan a haya problema sea na trabao etc. Tin diferente motibo. Locual cu MAS ta traha riba dje ta pa e calidad di candidatonan ta uno cu tin e meerwaarde pa e parti. No ta bisa cu ta pone candidatonan cu por ta, ta popular den comunidad, pero toch no tin un politieke meerwaarde pa e pais. Tur hende tin nan habilidad. Tin nan capacidad, nan conocemento, pero no ta tur por ta tin e mesun of e habilidad pa politica. Esey mester di wak bon, segun Henriquez.

Mester personanan cu mester conecta nan curason cu nan mente tambe. Principalmente ta e interes di e pueblo mester di bay sirbi, no obstante su religion, color of sexo.

Despues di un temporada cu MAS a wordo lansa y a buta hende riba lista, nan ta bay midi varios tema. No tin un solucion pa tur cos, el a splica. P’esey den e partido tin diferente candidato cu ta bay pak aan cada un di e puntonan aki. Si wak’e bon, tur cos ta causa un problema social. Si bo enseñansa no ta bon structura, bo tin un problema social. Si bo finanzas no ta na ordo of mal maneha, of un economia stagna, bo ta haya un problema social. Si criminalidad ta halto, bo tin un problema social. Asina eynan, segun Henriquez. Tur cos ta bay bek na causa e problemanan social den nos comunidad. Y e problema social den nos comunidad, ta hopi halto. P’esey tin hende cu por pak aan cada un di e problemanan aki. Tin por ehempel, den salubridad, tin e persona indica, kende ta dr. John Croes, kende ta experto den su ramo. Ta un persona cu hopi conocemento den esey. Pa finanzas, economia, sr. Norman Kuiperi, kende ta bon informa riba esey y asina eynan por sigui menciona. MAS tin hasta sra. Jenny Ras, kende ta den rolstoel. Jenny ta un persona cu ta representa cada un di e personanan special cu nos tin riba nos isla. Ningun partido, no a pensa riba nan nunca y nos leynan di infrastructura ta data for di 1930 y no a conoce un adaptacion pa esnan di edad halto (avansa), como esnan hoben of esnan cu tin un reto fisico of cu tin un of otro forma di problema psicologico. Awe por wak’e, pasobra e barco cruceronan yega Aruba, hopi turista ta yega cu rolstoel. Tanto esnan cu tin cu hal’e cu un hende of esnan cu tin motor. Por wak cu no tin un espacio. P’esey tin un discusion pa hopi aña cu DOW, ta hinca placa den Green Corridor, pero no a traha structura pa esnan cu limitacion fisico of special.

Esaki ta un di e enfokenan cu na momento cu MAS drenta Parlamento di Aruba. E infrastructura, no ta un cos cu a wordo causa awo. Ta pa signaturanan caba di gobernacion cu a contribui na esaki. Mester ta sincero cu otro y wak na unda e problema nan reis ta pa e ora por pak’e aan. Turistanan cu ta bin di afo, cu no tin e debido infrastructura pa nan, pero tambe pa nos localnan. Mester corda cu tin te hasta accesibilidad pa mamanan cu tin yiunan den stroller. No tin debido accesibilidad pa nan. For di Januari pa 17 di Mei, tabata tin cuenta di 459 baby cu a nace. Djis imagina e necesidad di e infrastructura asina ey.

Diabierna, dia 4 di Augustus, ta reuni na sede di MAS na Playa, cu ta keda den e parkinglot patras di unda antes tabata Harsveld, na e skina banda di Botica Oduber. For di eynan pa 8’or y 40 ta sali bay abao, pasa dilanti di Checkpoint Color, tuma Wilhelminastraat bay abao y yega Censo.

MAS no ta bay haci un parada, nada di esey. Tur sostenedo ta mas cu bon bini pa cana bay hunto cu e candidatonan. MAS ta entrega su lista 9’or di mainta. Nan ta e prome partido pa yega Censo. Henriquez ta contento cu esey, pasobra ta mas trankilo, lastima si cu tin hopi cu kier a bay, pero pa motibo di trabao ta dificil pa bay un rato.

Henriquez ta contento cu su lista. No ta un lista di 29 candidato, pero nan tin un lista di 8 candidato, pero e enfoke tabata hopi riba esnan cu tin capacidad di por yega leu.