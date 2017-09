Partido MAS: Politiconan mester stop di gaña pa haya voto

For di algun tempo caba partido MAS a tuma nota di varios engaño populista cu ta tuma lugar na momento di campaña. Partido MAS ta convenci cu esaki mester stop y nos mester keda den cuadro di realidad. Un di e promesanan cu ta wordo haci ta cu lo baha e rate di AZV. Si politiconan a busca mas informacion, nan lo a descubri cu e fondo di AZV na e momentonan aki ta coriendo den deficit y e debe ta astronomico. MAS ta puntra e ora, con bo ta bay reduci e rate ainda mas? E simplemente no ta logico. Partido MAS no ta descarta cu politconan sa di e informacion aki, pero ta prefera di engaña e pueblo. Esakinan ta cosnan di cual nos politiconan mester ta mas sincero cu e pueblo y no bay den actonan asina di populismo djis pa gana voto. Enberdad nos ta den porta di eleccion y nos a tuma nota cu tin varios politico ta trece promesanan riba mesa cu despues no por cumpli cu nan. Partido MAS ta kere cu esaki ta hustamente loke no mester pasa. Mester ta sincero cu otro y no bay den e mesun rutina di semper di campaña ta un cos y goberna ta otro. Sr. Henriquez ta kere cu no por bay gaña pueblo cu algo y despues nan ta keda sorprendi cu algo otro. Esaki nos por compara cu loke a pasa cu BBO. A priminti di kita esaki pero nunca e no a pasa. Esaki ta loke MAS kier trece na atencion di e pueblo como cu ta preguntanan cu nos mester haci nos mes di promesanan falso cu a keda haci. Pa loke ta trata BBO, tur hende por corda cu e promesa e tempo ey tabata cu lo elimina esaki, mientras cu awe e ta mas halto cu anteriormente. .Banda di esaki Partido MAS a observa cu tin x-ministernan cu tambe tabata coresponsabel di e engañonan aki y a priminti entre otro un aeropuerto na San Nicolas cu nunca a sosode y awe ta laba man pero ta sigui haci cosnan di populista cu no por bay cumpli cune. Partido MAS ta boga tur politico pa ban ta sincero cu pueblo. Esaki ta mescos cu e situacion actualmente di pensioen. Hopi ta esnan cu ta bin pinta un scenario bunita pa nos grandinan y ta propone p.e. flex pensioen. Sinembargo despues cu Partido MAS a busca information di fuentenan veridico, a resulta cu e fondo di SVB tambe ta core risico. Investigacionan ta duna di conoce contrario di loke politiconan ta campaña cune, mester hisa e edad di pensioen sino lo conoce problemanan serio den e fondo. Partido MAS ta hanja hopi tristo cu politiconan ta hunga cu sentimento di nos grandinan y ta gañanan cu por bay baha e edad di pension mientras cu esaki no ta realistico. Partido MAS di otro banda, ta mira e situacion real y ta kere cu pa yuda nos grandinan y salvaguardia e fondo di SVB, lo mester haci esaki di otro forma. Un direccion cu mester pensa riba dje ta elimina belasting riba nos pensionadonan pa asina merecidamente nan por disfruta un poco mas di nan pensioen despues di a traha duro pa nos pais. Pa finalisa Partido MAS ta haci un suplica na tur politico pa ta sincero cu nos pueblo como cu na final di dia, ta pa nos pueblo nos ta traha.