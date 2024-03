E topico di corupcion y malversacion di fondo a bati na porta di Gabinete Wever-croes. E ta dificil pa e prome minister purba di scondi cu actualmente locual tabata e mensahe mas fuerte den su campaña electoral contra di partido AVP. Pero awe nos ta wak cu den su gobierno tambe tin iregularidadnan tumando lugar.

Na Hulanda como consecuencia cu e partido di sr. Geert Wilders a gana e eleccion cu su partido PVV nos ta sigui e discussion di sr. Pieter Omtzigt cu ta boga pa tin un otro forma di coalicion. Y mas mi mira con cos ta canando mi ta conclui cu Aruba mester un otro tipo di gobernacion.

Kico no a funciona durante e ultimo 38 aña den gobernacion?

Nos a mira con nos a recibi 4 gobierno cu un mayoria absoluto cu awe nos por conclui cu tin algun sucedidonan cu ta importante pa trece padilanti cu cosnan a bay hopi robes. Y esaki ta conduci cu nos mester percura pa reflexiona ariba un forma pa forma e siguiente gobierno. Durante 2017 y 2021 nos por conclui cu coalicion tampoco no a funciona mirando cu nos ta wak cu tin un tirania di mayoria. Gobierno riba tur proposicion di ley cu nan presenta, semper fraccion di mep y raiz ta sostene gobierno.

Pa es motibo aki e ta importante pa busca un otro forma di con sosten mester keda otorga na gobierno.

Gobierno ta opera basa riba confiansa cu parlamento tin den gobierno Constitucionalmente, Gobierno no por traha si no tin confiansa di Parlamento unda cu un mayoria ta aproba gobierno su ley. Pero locual hopi biaha nos ta lubida ta cu e mayoria aki cada biaha ta wordo buta na prueba na momento cu gobierno ta presenta un ley. Esaki kermen cu e ta un possibilidad pa tin un gobierno cu sosten di un minoria den Parlamento cu un construccion unda tin un partido cu por brinda sosten silencioso, locual ta ‘gedoogdsteun’ na hulandes. E argumento contra ta cu lo por tin un gobierno cu ta sinti cu nan no lo ta stabiel, pero mi ta di opinion cu mester tin un partido politico serio cu lo ta dispuesto pa por sinta na mesa pa asina negosha e miho den nomber di e beneficio general pa Aruba.

Con nos por garantisa e checks and balances entre Parlamento y Gobierno di Aruba? Pa nos e topico aki ta uno importante. Nos por conclui cu e hecho cu hopi parlamentario no tin hopi sosten den voto mirando e realidad cu mayoria politico ta haci uso di e falta di ley encuanto e nombramento di minister pa busca voto di pueblo pero no keda den Parlamento di Aruba pa representa su pueblo pero bira minister. Esaki ta crea cunele dos reto. Primeramente, pueblo ta pensa cu nan ta vota pa e minister y cu e minister tin un fabor pa duna bek na pueblo acambio di su voto. Segundamente, e relacion entre e lider di partido y e parlamentario ta den un relacion cu ta crea e reto cu no tin e curashi pa cuestiona e lider politico y/of un ministro debi na

e relacion den e organisacion politico. Parlamentarionan cu menos voto ta core riesgo si cuestiona di no por traha ‘zonder ruggespraak’ manera ley constitucional ta dicta, paso nan lo por bin riba un puesto riba e lista politico hopi mas abao si nan cuestiona gobierno.

Kico ta un gobierno cu sosten extra Parlamentario ?

Un gobierno cu sosten Extra Parlamentario kermen un gobierno unda cu no tin politiconan aden y tambe ta leeuw di e partidonan politico cu a recibi di representacion den Parlamento di Aruba. E parti positivo ta cu nos por purba un otro idea pa percura cu lo tin mas debate riba contenido den Parlamento. Nos por conclui cu un gobierno cu sosten mayoria absoluto durante e ultimo 25 añanan. Despues nos a wak con e coalicion MEP-POR-RED y MEP-RAIZ tampoco no a produci e checks and balances cu Aruba a boga pele.

E Unico conclusion ta cu nos mester un otro di gobierno, mirando cu e mesun receta ta produci e mesun espectativa, abuso di poder, menos control y corupcion.