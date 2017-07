Partido Curpa ta kedando cla pa entrega lista diabierna

Partido Curpa ta den full swing den preparacion pa loke ta entregamento di lista diabierna awo. Electorado, cual ta e conseho electoral, a duna Curpa e orario di 10’or di mainta diabierna awo pa entrega e lista.

Christina Lampe, lider di e partido, nan lo mantene nan mes na e ordo cu Conseho Electoral a prepara pa e dia aki y lo t’ey pa 10’or exactamente pa entrega e lista.

Tur cos ta bayendo bon, segun Lampe. E unico cos ta cu e eleccion no ta un tiki trabao. E ta masha hopi trabao mes. Esaki ta prome biaha cu Lampe ta bay atende un eleccion asina eynan. Claro cu tin hopi cos nobo cu e mester atende cun’e. Como lider di un partido, bo mester atende cu tur loke cu tin cu haber cu e parti di politica y tambe guia e team pa e bira un team ganado. Esey por ta un di e motibonan pakico Lampe no tabata asina hopi den publicidad. Pero e ta kere cu for di awo padilanti lo e bay ta hopi mas presente, mirando tur e actividadnan cu tin p’adilanti. Nan tin full un preparacion, manera ya menciona. Nan ta den keda cla cu e lista, pero claro, no por cera e lista hopi tempran, pasobra cu bo tin cu hiba combersacionnan cu tur bo lidernan y check tur cos hopi bon prome cu bo hinca un lista den otro.

Christina Lampe, lider di Curpa, a splica cu e tin cu wanta su lista como un sorpresa. Si e bay divulga, e no lo ta un sorpresa mas. Mirando cu keto bay nan ta den combersacion, e no ta kere ta etico pa bay divulga cosnan cu ainda tin cu wordo atendi. Poco poco segun e dianan ta yegando, nan ta mas of menos cla, pero tin cierto puntonan cu ainda mester atende, pa keda cla completamente cu e lista.

Por sigura e pueblo cu e ta bay ta un lista manera cu nan kier mira. Un lista di hendenan cu ta sirbi e norma y balornan Cristian, pasobra nan ta un partido Cristian. Nan ta un partido uni, pa reforsa e potencialnan di Aruba. Tur cos ta kedando cla, manera planea. Tur cos ta kedando cla manera planea.

Segun Christina Lampe, no ta enfoca solamente riba e Cristiannan. Ta enfoca riba Aruba completo. Curpa ta bay poco poco pero sigur. Tin masha hopi interes pasobra tin un grupo di swingvoters cu nan no sa ainda pa ken nan vota. Nan ta mik eynan tambe pasobra cu nan tin hopi confusion. Nan no kier vota pa e partidonan tradicional. Unda cu Curpa yega, nan ta scucha eseynan. Nan no kier e partidonan grandi. Nan no kier e partidonan tradicional. E mesun partidonan cu a hinca Aruba den asina hopi problema. Tin hende cu no ta gusta scucha ora cu papia di tur e problemanan aki. Pa sanea un situacion mester menciona e problemanan pa bo por yega na un solucion. Awor aki ta prefera di mik riba e solucionnan. Nan programa na e momentonan aki ta completamente cla y pronto lo yama un conferencia di prensa y anuncia esaki. Ta haya partido cu nan ta bisa e mesun cos y nan lo bisa tambe. E ora ta prefera want’e te na ultimo momento pa por sak’e. Hopi di e programanan a wordo saca caba riba media social, segun Lampe.