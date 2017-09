Partido Curpa lo ta parlamento pafo di Parlamento

Partido Curpa ta hopi honra cu invitacion di Gobernador di Aruba, pa nan tambe forma parti di e combersacion y pensamentonan. Curpa a vocifera despues cu sr. Gobernador a mustra su interes pa scucha locual Curpa tin di bisa. A laga sa nan pensamentonan. Curpa no lo bay duna contenido naturalmente di e combersacion aki, pasobra e ta algo interno di gabinete. Pero a mustra con nan a bringa pa puntonan hopi importante, specialmente norma y balornan den nos sociedad, integridad y cu nan kier mira den e Gobierno cu nan lo bay bringa p’e pasobra nos sociedad ta sufriendo di dos punto cu Curpa ta kere firmemente cu ta e parti di moral y spiritualidad cu mester bay pone un pase firme y bin cu programanan pa haya un miho fundeshi aki na Aruba, segun lider di Curpa, Christina Lampe.

Lampe a splica cu nan lo bay ta e parlamento pafo di Parlamento. Partido Curpa lo continua cu e trabao pasobra locual cu a cuminsa cun’e, nan no por keda eynan. Nan tin un parti, apesar cu no a haya asiento, pero tin un parti, un rol hopi grandi pa cumpli cun’e den sociedad. Mescos cu Lampe a cumpli na Gobernador, e lo sigui cu e trabao y lo sigui traha pa e pueblo di Aruba.

Curpa lo bay reorganisa e partido, segun e statutonan ta mustra. Tin di compronde cu pueblo a rechasa especialmente e parti di amienda cu a bin cun’e, pero loke Lampe a haci den e partido ta spierta, alerta e pueblo, pa mañan ora cu e amienda aki pasa, pasobra manera sa, aña pasa tabata tin hopi protesta. Awo, ora cu e amienda aki, si e pasa, locual cu ta kere cu lo bay pasa, e ora e pueblo no bin protesta mas y ni bin cu borchi y ni bin grita mas, pasobra nan a haya e oportunidad den nan voto pa bisa kico nan sintimento ta, pasobra uno ta protesta y ora bo ta haya e oportunidad legalmente, nan no a haci uzo di e oportunidad legalmente cu nan a haya. Kiermen ora cu esaki bin riba mesa un biaha mas, pa wordo pasa como un ley, no mag di protesta mas.

Si wak’e asina, por bisa cu pueblo a bay di acuerdo, pasobra e no a vota otro. Lampe a cumpli, e cu su consenshi ta na paz. E partido lo sigui traha. Nan lo organis’e segun e statutonan ta papia y nan lo sigui traha pa e pueblo y pueblo lo bay mira Curpa tambe den tribuna. Hopi biaha como e parlamento pafo di Parlamento, pero nan lo bay cuida, sigui cuida e interesnan di nos pueblo.

Curpa ta bay keda completamente activo. Loke cu a pasa cu tabata tin un eleccion cu partido Curpa no a bay, Lampe no tabata aden. Pero ta pa motibo di enfermedad, esaki a tuma luga y no pasobra nan no kier a haci’e.

Dicon e pueblo cristian no a apoya partido Curpa ta un bon pregunta. Si no papia, e ora eynan e ta un lider y un politico cu no ta bisa e berdad. Conociendo Lampe, semper el a para pa berdad. Curpa a haya hopi oposicion di hopi manera y no bayendo den contenido, pero esaki a hunga un rol hopi importante. E unico partido cristian cu Curpa tabata, mester a haya respaldo den loke nan tabata bringa pe. Y nan no a haya e respaldo. Kiermen, algo ta bayendo robes y mester tene cuenta cu esey pasobra si e parti aki ta bayendo robes, mirando cu e pueblo ta 80% Cristian kiermen, kico ta bezig ta tumando luga anto den nos pueblo.