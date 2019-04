Partido CURPA lo no participa na e manifestacion di 12 di april

Partido CURPA no lo participa na e manifestacion di 12 di April venidero pero ta sostene e cuidadanonan cu kier haci uzo di nan derecho di protesta conforme e constitucion di Aruba. Nos ta compronde cu e ciudadanonan ta sinti nan mes defrauda cu promesanan mentiroso cu cada partido den e gobierno actual a presenta na e pueblo durante campaña. Partidonan asina no tin cuero di cara y gevoel di priminti cosnan cu nan no ta cumpli cun’e. Durante campaña nos a adverti e pueblo cu si vota pa partidonan tradicional cu tin un track record di ta mentiroso, corupto y sinberguensa cu Aruba lo sigui degenera y bay den mal caminda. Pa e motibo ey nos a bin cu un programa extensivo cu yama “Salba Aruba” cu lo a salba Aruba for di man di e partidonan politico tradicional cu solamente ta hiba Aruba den un abismo. Awe nos por wak cu nos tawata tin rasona y e maldad a sigui cu mentira tras di mentira, corupcion tras di corupcion y mal maneho tras di mal maneho. E pueblo a papia cla den e ultimo eleccion y a prefera di sigui duna nan confiansa den partidonan tradicional y politiconan mentiroso, corupto, inmoral y probechado. Si bo duna bo sosten na algo asina bo no por spera cos bon ta sali pasobra for di un mal palo bo no por spera cu ta sali bon frutanan. Eleccion tin consecuencianan sea bon of malo y e situacion actual cu Aruba ta aden ta uno malisimo y esaki lo empeora pasobra nos tin un gobierno malvado cu no tin e bienestar di Aruba na pecho. Awor nos tin di warda te ora tin eleccion atrobe sea na September 2021 of un eleccion prematuro pa motibo di un caida di gobierno. Unico conseho partido CURPA por duna awor ta lo siguiente. Pa loke ta gobierno, baha y duna honor na bo mes y instala un Zakenkabinet pa un periodo di 1 aña pa despues yama eleccion. Pa e politiconan cu ta sostene e gobierno den Parlamento si di berdad bo ta stima Aruba kita boso sosten na e gobierno pasobra cada dia cu pasa boso ta pone e pueblo sufri mas y mas y ta percura cu Aruba lo haya sla tras di sla. Bo por ta sigur cu si boso sigui sostene un gobierno malvado cu tardi of tempran boso lo tin di paga un prijs pa esaki. Pa e pueblo votado uza bo voto bon den e proximo eleccion y no vota mas pa partidonan tradicional cu a demostra caba cu nan no por wordo confia y cu ta sigui cu nan practica bieu di mentiranan, actonan di corupcion y actitud inmoral. Corda cu bo ta cosecha loke bo sembra y si bo sembra bo voto den un gobierno malvado e cosecha no por ta bon.

Comments

comments