Partido AVP ta tristo pasobra Gobierno Wever-Croes no a haya KB

Oposicion y den e caso aki partido AVP specificamente e fecha di 20 di September, 2019 aki lo mester a bira un fia di hubilo, pero esaki no a bira asina y nan a haya nan mes ta “hinca rabo bek aden” y enfrenta e realidad. T’asina cu awe den reunion di Rijk Minister Raad decision mester a cai si Gobierno actual di Aruba mester a haya un aanweizeging of tambe un KB. Sinebargo, RMR (Rijks Minister Raad) a dicidi pa horna e peticion di Gobierno di Aruba pa haya mas tempo pa logra resolve e situacion financiero cu e Gobierno di AVP a laga nos tur aden. Esaki a cai manera un bom serca miembronan di AVP pasobra nan tabatin tur fiesta y bebiba y celebracion prepara pa ora cu RMR duna Gobierno Wever-Croes un KB. Pero esaki a cai na awa demostrando cu RMR tin speranza den e Gobierno aki cu ta trahando pa hiba Aruba den e direccion di saneamento di su finanzas cu a wordo malogra dor di Mike Eman y su “gang”. Anto loke ta mas tristo cu ainda tin hende cu ta sinta cu atencion y scucha kico Mike Eman hunto cu su “gang” ta declara na radio dia’den dia’fo. Berdaderamente e hendenan aki no tin cuero di cara mas y ta kere cu nan a haci bon durante nan 8 añanan di gobernacion. Ta increibel e nivel di “sinberguenza” cu e hendenan aki tin y practicamente ta bibando den un mundo di fantasia y kier pretende di pone hende kere den e mundo aki. Manera nos a scucha den su discurso di fantasia, Mike Eman a mustra cu e por salba Aruba. Salba Aruba di kico realmente??? Di e mesun desaster cu e mes y su gang a crea lo ta pasobra e Gobierno actual ta apenas dos aña e tin sinta, y a hereda situacionnan cu nunca nan mes a pensa cu Aruba ta aden. Pues shonnan ban ta serio for once and for all ban tuma responsabilidad y mas ainda ora cu cierto parasitonan cu tin cu biba for di e “gang” aki di bandido ta bai grita tur dia na radio cu “su” partido a haci bon y e Gobierno actual aki ta malo. E pregunta ta bini awo ki dia autoridadnan lo tuma paso den e situacion aki pasobra ta tur dia di Dios ta sinta grita y instiga pueblo contra pueblo. Segun nos a compronde tin un ley di “Opruiing” pero te ainda nada ta wordo haci cu e persona aki cu ta kere cu e por bisa loke e ta haya ta bon y di kende cu e ta haya ta bon. Ora cu hende bobo tin un mic y ta kere cu e por haci y deshaci di esaki con cu e kier, e pueblo ta bira mas bobo ainda cu e persona aki mes.

