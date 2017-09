Partido AVP: MEP ocho aña largo no a traha pero awo kier goberna

Politiconan y lider di MEP, ta drentando casnan di famia pa busca sosten pa e proceso electoral di otro siman, pa asina MEP haya mandato pa bay goberna Aruba un biaha mas. Sinembargo ora cu analisa e funcionamento di partido MEP den Parlamento den ultimo ocho aña, por conclui sin duda algun cu e partido no ta cla pa carga responsabilidad den gobierno mirando cu nan tin ocho aña sin funciona den Parlamento.

Despues cu e lider di MEP hunto cu su partido a organisa reunionnan pa un manifestacion dilanti di sala di parlamento, a bin resulta cu e plan tabata pa destrui e propio edificio di Parlamento den cual nan tin cu funciona pero no ta haci esaki. Fraccion di AVP hunto cu Conseho di Minister di Gabinete Mike Eman II y miembronan di e partido berde, a traha hunto pa drecha loke MEP a destrui y atrobe ningun miembro di fraccion di MEP a presenta na pia di trabou pa cumpli cu su deber di representa pueblo den Parlamento.

Durante di ultimo ocho añanan fraccion di MEP a presenta un solo iniciativa di ley pa medio di Dangui Oduber kende kier a trece cambio den e ley di Conseho Electoral cu ta determina kendenan ta bira miembro di Parlamento.

El a exigi pa Parlamento trata e ley pero ningun momento a cumpli cu su deber di guia e ley aki pa departamento y instancianan concerni prome cu e por wordo trata den Parlamento.

Un iniciativa di ley cu tabata mas tanto motiva pa soluciona problemanan den seno di e propio partido MEP. Algo sin sentido.

Fraccion di MEP no a sostene ningun presupuesto, no a sostene ningun decision di Gobierno di AVP pa duna un man na esunnan di menos entrada y no a sostene ningun proyecto cu tabata na beneficio di nos pueblo. Den e proceso di reapertura di refineria lider di MEP hasta a bay asina ley na bisa cu portanan cu ta habri pa Evelyn, no ta habri pa Mike Eman, pero te dia di awe ainda henter Aruba ta sperando riba nomber di un compania serio cu lo a habri porta pa Evelyn pa asina logra e reapertura di e refineria.

A bira conoci den comunidad cu practicamente nunca fraccion di MEP ta completo durante di reunionnan publico of reunionnan di un comision di Parlamento y e falta di seriedad aki tin ocho aña caba tumando luga. Awor ta mesun politiconan aki di partido MEP, ta pidi pa pueblo brinda nan e confiansa pa nan tuma gobernacion di e pais aki over bisando entre otro na pueblo, pa ‘no tin miedo’ cu MEP lo bolbe na poder ya cu realmente mester tin miedo si en berdad e politiconan aki di MEP cu no gusta traha, bin bek na poder.