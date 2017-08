AVP lo tey 3’or y mey na Censo pa entrega lista

Durante un conferencia di prensa di partido AVP, lider di e partido y prome minister, Mike Eman a papia di e ultimo acontecimentonan di e partido, y tambe e diferente peticionnan cu tin di e partidonan politico pa entrega lista, tambe e parti di Censo y tambe di e actividadnan mes prome y durante e entregamento di lista. A hiba diferente combersacion cu diferente instituto di e pais pa garantisa cu e proceso bay trankilo, semper cu e pasion y emocion di comunidad pa por ta participe den e proceso electoral democratico di e pais, pero tambe bay den un forma ordena pa siguridad di nos hendenan.

E combersacion a tuma luga tanto den capacidad como prome minister, pero tambe e partido mes, a hiba diferente deliberacion y a yega na e entendimentonan cu ta importante cu pa por participa cu ta siguiendo hopi di cerca ki ora y na unda lo tuma luga y entregamento di lista ta uno cu comunidad ta pendiente di dje.

Dos partido a anuncia for di diferente luga, unda ta bay tene tanto e parada pa bay, locual ta trata Censo durante e periodo di 9’or di mainta pa 4’or di atardi.

Pa e parti di orario di ki ora ta bay Censo, a mira cu tin dos partido a anuncia pa sali for di luganan hopi cerca di otro, cual ta Green Square y un parti riba tereno di Adriaan Lacle Boulevard. Por a mira durante e evento masal cu AVP a tene riba Green Square cu na momento cu e siguidonan yega den e area aki, ta papia cu tur e cayanan cerca ta wordo ocupa door di stacionamento di auto. Siguramente dos evento riba un cercania asina, lo ta sumamente dificil pa haci na un manera ordena. P’esey durante dia di ayera y awe a sinta analisa y a yega na un proposicion cu ta sinti cu lo facilita polis pa guia e proceso pa garantisa e siguridad di nos hendenan y pa tur partido, den un forma trankilo por tin espacio pa por haci nan actividad, pa por garantisa cu ta considera importante, e proceso electoral, e fiesta di nos democracia, e celebracion di nos democracia pa bay den un forma ordena.

Pa e motibo ey, AVP a tuma e decision pa realoca e sitio for di unda e ta sali, for di Veld di Cricket riba Vondellaan, cual ta un distancia considerabel for di otro partidonan ta preparando nan manifestacion pa bay entrega nan lista y cu e sitio aki, ta sinti cu tin e espacio necesario pa e cantidad di personanan cu ta spera den miles di persona, manera cu por a mira na Green Square, por mira na entregamento di lista durante e periodo 2013, a dicidi di pone na Veld di Cricket, den un ora cu ta atardi, cu ta dentro di e margennan cu por yega Censo den oranan stipula pa ley pa entrega lista y sin interumpi otro partido, AVP lo t’ey na ora pa entrega su lista y percura pa esaki no ta un estorbo pa ningun otro partido.

Detayenan den e peticion cu a haci na polis, mañan partidonan politico ta topa cu Cuerpo Policial pa tur partido politico haya informacion y condicionnan bao di cual partidonan por haci uzo di e cayanan publico di Aruba, sigur den e cayanan cu ta dirigi den direccion di Censo pa por garantisa un forma ordena, pa tur yega Censo na ora y cumpli cu e derecho fundamental pa por participa na eleccion y pa AVP gana victoriosamente e eleccion aki.

A bisa cu lo ta dispuesto pa pone esaki 3’or y mey, mirando cu no tin ningun partido den e slot entre 3’or y 4’or. Ta keda e parti cu ley ta prescribi cu mester t’ey prome cu 4’or y lo percura pa t’ey ampliamente prome cu 4’or, pa por haci e proceso aki. Ta importante pa sa, cu ley den ningun momento ta skirbi cu un partido politico mester t’ey un cierto ora. E mester t’ey entre 9’or y 4’or. Di parti di Electorale Raad a dicidi pa traha un rooster cu ta aplaudi, no mas cu a mira cu e rooster aki a wordo traha por ta por a bay un tiki diferente. Ta papia di procesonan cu a conoce den pasado cu tin dialogo entre organisacionnan, manera Cuerpo Policial, Electorale Raad, ta consulta y tin un dialogo cu por yega na orario cu ta cuadra tambe cu expectativanan di e partidonan.

na e momento aki tin dia 4 di Augustus, dia di entrega lista, y AVP sigur, como partido di Gobierno kier ta esun cu ta duna ehempel y ta esun cu ta flexibel tambe na ora cu mester garantisa e siguridad di nos hendenan. P’esey a cambia e luga.

Importante ta pa entrega e lista, na grandi pa garantisa e victoria tambe dia 22 di September.

E orario ta poni. nan lo t’ey prome cu e momento di 4’or y percura pa e ta un periodo rasonabel pa por entrega lista y no na momento cu un otro partido t’ey. Esey ta trece mas of menos na 3’or y mey.