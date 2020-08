Participacion fuerte di nos comercio local: health & happiness code ta dunando su frutonan

Algun luna atras, Oficina di Turismo di Aruba (A.T.A.) conhuntamente cu Departamento di Salud Publico (D.V.G.) a inicia cu e programa di Health & Happiness Code cual entre otro ta encera cu cada participante mester cumpli satisfactoriamente cu tur rekisito -manera stipula pa D.V.G.-, pa nan por wordo otorga cu e seyo di Aruba Health & Happiness Code. E programa di Health & Happiness Code ta den linea cu locual e.o. organisacion mundial di salud (W.H.O. -World Health Organization) ta para p’e. E programa aki ta importante pa nos comunidad y nos bishitantenan por sinti nan sigur. Ademas e ta fungi como un medio di promocion pa e establecimentonan concerni y un punto di reconocemento pa e turista.

E programa ta sigui y mas companianan local ta participa activamente. Cu esaki nan ta logra obtene e seyo maximo di Aruba Health & Happiness Code, esta e ‘Seyo di Oro’. Pa ricibi e Seyo di Oro, e companianan ta ricibi bishita di Dienst Warenkeuring en Hygiene (D.W.H.) caminda ta inspecciona e localidad y ta determina cu e establecimentonan participante ta cumpli cu tur protocol manera stipula pa D.V.G. Ta di admira cuanto compania ta pone e bienestar di nan empleado, clientela, comunidad y nos bishitante en general na prome luga y ta tuma e medidanan necesario na pecho pa asina percura cu tur esnan cu ta bishita e establecimentonan aki por limita cualkier transmision di e virus.

Actualmente tin un total di 2.799 companianan local registra pa e Health & Happiness Code. Di esaki, 2.453 a ricibi nan Seyo di Color y 319 companianan a ricibi nan Seyo di Oro. Un total di 726 compania a wordo inspecciona dor di D.W.H. y pues ta den pipeline pa haci ahustacion y asina obtene nan Seyo di Oro. E cheqeonan riguroso a concentra te cu awor den areanan di acomodacion, F&B y Retail. Tambe por subraya e hecho cu un total di 5 compania a perde nan Seyo.

Compania cu ta participa ta ricibi un email di confirmacion y nan por pasa busca nan seyo riba diamars of diahuebs na oficina principal di A.T.A. situa pabou di Talk of the Town durante oranan di trabou entre 8:30 AM y 12:00 di merdia of entre 1:00 PM y 4:30 PM. Na momento di busca e seyo, mester presenta un copia di e email di confirmacion y lo mester firma pa ricibi e seyo corespondiente.

Pa mas informacion tocante e HH Code por bishita www.arubacovid19.org/ahhc of por manda un email na healthcode@aruba.com.

A.T.A. hunto cu D.V.G. ta felicita tur compania cu a logra obtene e seyo di Aruba Health & Happiness Code y alabes ta gracidi nan pa nan dedicacion na e bienestar di nos comunidad como tambe nos bishitantenan.

Mescos cu hopi otro destinacion, Aruba ta pasando den temponan di reto. Si nos tur sigui e protocolnan manera stipula door di diferente instancianan, hunto nos lo vence y nos isla y su turismo lo sigui florece.

-FIN-

