Participacion di e sesion riba validez di e listanan di candidatonan

Conforme articulo 24 di e ley di Ordenansa Electoral, Hoofdstembureau ta participa cu lo tin un sesion digital accesibel pa tur votador tocante e validez di e listanan di candidatonan entrega dia 7 mei 2021. E sesion lo tuma luga:

Dia: 28 mei 2021

Ora: 10:00 or

Lugar: www.censo.aw/main/verkiezingen-2021/livestream

Registro Civil y Censo situa na Schoolstraat 2 (Hotel Colombia)

E sesion aki ta pa dicidi ariba e validez di e listanan di candidato entrega dia 7 mei 2021 y y si ta mantene e candidatonan cu ta aparece riba e listanan según e reglanan menciona den articulo 25 y 26 di e ley di Ordenansa Electoral. Si dentro di dos dia no tin apelacion contra di e decision aki, Hoofdstembureau lo numera e listanan segun lot y lo duna color (si ta necesario door di lot tambe) den un sesion igual. Esaki lo sosode den e mesun forma dia 2 juni 2021 pa 10:00 or. Si tin apelacion na Corte pa cu e validez di e listanan, e sesion di numeracion y duna color lo tuma lugar mas tarda dia 14 juni 2021.

Bekendmaking zitting geldigheid der kandidatenlijsten.

Conform artikel 24 van de Kiesverordening maakt het Hoofdstembureau hierbij bekend dat er een voor de kiezer digitaal toegankelijke zitting over de geldigheid der kandidatenlijsten, die zijn ingeleverd op 7 mei 2021, zal worden gehouden op:

Datum: 28 mei 2021

Uur: 10:00 uur

Plaats: www.censo.aw/main/verkiezingen-2021/livestream

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2 (Hotel Colombia)

Deze zitting betreft de beslissing van het Hoofdstembureau over de geldigheid der kandidatenlijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten conform de regels vermeld in artikel 25 en 26 van de Kiesverordening. Indien binnen twee dagen geen beroep wordt ingesteld tegen de beslissing der geldigheid der lijsten en over de handhaving van de kandidaten, zal het Hoofdstembureau in een zitting gehouden op 2 juni 2021 op dezelfde wijze zoals voorgaande sessie, om 10:00 uur deze kandidatenlijsten nummeren in de volgorde door het lot aangewezen en hieraan een kleur toekennen (indien nodig door lot). Indien wel beroep tegen deze beslissing is ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba zal deze zitting uiterlijk op 14 juni 2021 plaatsvinden.

Comments

comments