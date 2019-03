Participacion di ARUBA DOET y Unity Carnival Group den Carnaval 65 un exito rotundo!

ARUBA DOET y Unity Carnival Group a uni forsa un biaha mas y mas cu claro tawata presente durante e dos parada grandinan di Aruba su Carnaval 65.

Hunto cu un grupo di persona cu diferente tipo di limitacion pero yena cu oportunidadnan a join un di e fiestanan cultural di mas grandi na Aruba. Por a nota sigur e entusiasmo di e grupo, caranan contento y creatividad durante ambos parada. Participantenan a baila riba musica deleita pa Hot Ones Band y asina a promove inclusion y a segura cu e grupo a gosa bay goal.

E team di ARUBA DOET y Unity Carnival Group kier gradici tur partner y boluntario cu di un manera of otro a duna un man na e bunita proyecto aki. Masha masha danki pa yuda nos cu e f&b, pega stenchi, pone pluma, make-up participantenen, transporta carosa, instala banner, zorg pa nos tin bon zonido riba caminda, ambiente y mas! Masha masha danki di curason na Setar NV, Boogaard Assurantiën NV, Nagico Insurances Aruba, Arugas NV, ATHA, Daltra Antilles N.V., Andina Ice NV, Aledda NV, CIBC First Caribbean International Bank Bank, Compra LTD, Tropical Bottling Company, Notariskantoor Rodriguez-Taekema, Print Media, Thunder N Lightning, Deloitte Aruba NV, Refineria di Aruba NV, MedWork NV, Aruba Bank, Post Aruba NV, Fata Morgana, HBN Law Holding BV, Don Pastechi, Manrique Capriles y Ginger Aruba. Masha danki pa e sosten y confiansa. Boso ta master!

Comments

comments