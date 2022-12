Presidente di Algemene Rekenkamer, den su funcion tambe como presidente di CAROSAI, Sra. drs. Croes-Williams, y Secretaris di Algemene Rekenkamer Sra. drs. De Jong-Curet, a participa na e di XXIV Congreso INCOSAI organisa na Rio de Janeiro, Brasil.

Alrededor 700 representante di 147 delegacion di diferente pais y organisacionnan a participa na e di 24º Congreso Internacional di Algemene Rekenkamer (Supreme Audit Institution(SAI). E reunionnan durante e Congreso INCOSAI a wordo presidi pa minister Bruno Dantas, cu ta Controlador-General di Tribunal Federal di Cuentas di Brasil. Durante e prome reunion plenario temanan administrativo a wordo presenta, discuti y posteriormente aproba. Aki ta referi na e relato di actividad y e cuenta financiero di 2019-2022. Ta importante pa menciona cu durante e prome sesion aki e miembrecia di Antillas Hulandes a wordo geroyeerd. Den e di dos reunion plenario a presenta y aproba e Plan Strategico di INTOSAI 2023-2028 y cada region, esta EUROSAI, ARABSAI, ASOSAI, AFROSAI, CAROSAI, OLACEFS y PASAI, a presenta nan relato di actividad di e periode 2019-2022.

Durante e congreso a presenta diferente tema y a realiza varios panel di discusion. E temanan principal di e congreso tabata concerni:

lucha contra e crisis climatico;

rol cu Rekenkamer ta haña durante situacion di emergencia;

independencia di Algemene Rekenkamer;

presentacionnan tocante e obhetivonan di desaroyo sostenibel, Agenda SDG 2030, incluyendo e lucha contra pobreza; y

realisa investigacion hunto y coordina.

Sra. drs. Croes-Williams a ricibi invitacion pa participa na e panel di Capacity Building Committee di INTOSAI. Durante e reunion aki, presidente di Algemene Rekenkamer a presenta “Aruba, Small Island State in the Caribbean – Leave no SAI behind” y a comparti experiencia di Aruba su Rekenkamer den e proceso intenso di evaluacion “Supreme Audit Institution Performance Management Framework (SAI PMF). Di tur Algemene Rekenkamer di mundo, te awor ta 77 so a realisa y completa e evaluacion aki, di cua solamente 15 pais a publica nan resultado. E hecho cu Algemene Rekenkamer Aruba a publica su rapport a worde reconoci pa INTOSAI.

E participacion na e di XXIV Congreso di INCOSAI tabata hopi intenso mirando cu banda di reunionnan plenario, a presencia y participa na diferente mesa di debate, incluso encuentro di contacto cu otro Rekenkamers di Brasil, Egipto, Sudafrica, Latvia, Filipinas, Turkuia, Peru, Chile y Mexico. A topa y papia tambe cu organisacion IDI, US GAO, UNDESA y cu coleganan di CAROSAI y OLACEFS.

Cu Algemene Rekenkamer di Hulanda y di Curaçao a reuni tocante mehoracion di e maneho financiero, den cuadro di Landspakket. Cu Rekenhof di Belgica y Algemene Rekenkamer di Surnam a reuni pa entre otro sondea un posibel cooperacion entre e Rekenkamers di habla Hulandes y considera e posibilidad pa haci un investigacion hunto.

Na final di e XXIV Congreso Internacional di INCOSAI (INCOSAI 2022) a yega na e Declaracion di Rio de Janeiro. Den e declaracion aki, e organizacion internacional di Algemene Rekenkamer -INTOSAI-, ta compromete su mes pa continua cu su trabou correspondiendo na e cambio y risico emergente, fomentando un mihor colaboracion cu e partidonan interesa pa avansa e trabou di rekenkamers y INTOSAI.

Durante e clausura oficial di e di XXIV Congreso INCOSAI, presidente di Algemene Rekenkamer Aruba a entrega un buki tocante e patrimonio cultural di Aruba na minister Bruno Dantas di Tribunal di Cuentas di Brasil, cu ta ademas e presidente di INTOSAI. Algemene Rekenkamer ta gradici Museo Archeologico Nacional Aruba y Stichting 1403 pa e bunita buki aki cual a wordo ricibi cu gratitud grandi pa Sr. Bruno Dantas.