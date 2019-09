Participa na e proyecto di traha pelicula den 48 ora y ricibi tayernan di cine gratis

Fundacion CINEARUBA ta ofrece tayernan di Cinematografia y Diseño di Zonido gratis na tur participante di e ‘48 Hour Film Project Aruba’ cu lo tuma luga na principio di october. E tayernan ta exclusivo pa e participantenan di e proyecto aki y nan lo wordo duna pa professionalnan di e industria creativo. For di Curacao e Cinematografo di e pelicula Tula: The Revolt señor Dolph van Stapele lo duna e tayer di Cinematografia. For di Brazil e Diseñado di Zonido di Abo So Adriano Nanof lo duna e tayer di Diseño di Zonido. Fechanan pa e tayernan lo ta riba 2 y 3 di october. Participantenan cu ta registra tin acceso na e tayernan gratis. Si no ta registra ainda por haci esaki via e website www.48hourfilm.com/aruba.

E dianan ta cercando, pero ainda tin espacionan habri pa por registra y participa na e prome competencia ‘48 Hour Film Project Aruba’ cu basicamente ta enfoca riba trahamento di pelicula den 48 ora. Na e oficina di CINEARUBA na Ateliers ‘89 riba diabierna 4 di october cada team lo ricibi nan genero di pelicula. Cada team lo haya sa e labor di nan personahe, e dialogo cu tin cu inclui den un frase y tambe cua ta e obheto dramatico cu e personahe lo tin cu uza. Riba e mes un diabierna cada team por tuma e tempo pa traha riba nan script pa nan pelicula cortico di un duracion minimo 4 minuut y maximo 7 minuut.

Riba diasabra 5 di october ful rond di Aruba lo tin filmacionnan di e teamnan cu ta participando. Durante diasabra CINEARUBA lo bishita cada team pa wak e desaroyonan. No tin un limite di participante pa team y tampoco di edad di cada participante. Menornan di edad mester un carta di permiso for di nan mayor. Cada team tin un team leader, e persona na encargo di e team y e persona cu lo entrega e pelicula final na e oficina di CINEARUBA na Ateliers ’89.

Riba diadomingo 6 di october cada team lo finalisa nan pelicula y e team leader lo entrega esaki na tempo na e oficina di CINEARUBA na Ateliers ’89. E lo ta un fin di siman yena cu reto y pa pasa dianan agradabel cu famia y amigonan trahando riba un pelicula den 48 ora. Tur persona por participa y pa participa mester registra riba e website oficial di 48 ora cu ta www.48hourfilm.com/aruba. Na momento cu registra no ta necesario pa tin un team completo, por keda agrega miembro di team te cu 4 di october.

E pelicula di Aruba cu gana e miho pelicula den 48 ora Aruba, lo representa Aruba na Rotterdam, Hulanda otro aña, compitiendo cu tur e otro miho peliculanan rond mundo. Si e pelicula di Aruba cay den e miho 12 peliculanan di 48 ora na Rotterdam, e pelicula di Aruba lo wordo presenta na e prestigioso festival di cine di Cannes na Francia. Na 2017 tabata un di e peliculanan di Bonaire cu a keda presenta na e festival di Cannes unda cu e participantenan a cana riba e tapijt cora bao di tur e luznan y cameranan sacando nan potret. Kizas na 2020 por ta un pelicula di Aruba cu lo wordo pasa na e prestigioso festival di Cannes, Francia.

