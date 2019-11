Participa na e di 9 edicion di Ride, Walk, Run & Swim for the Roses

Diadomingo 17 di November proximo Koningin Wilhelmina Fonds Aruba ta organisando e tradicional Ride, Walk, Run & Swim for the Roses, cu e aña aki ta celebra su di 9 aniversario. E aña aki pa prome biaha lo introduci tambe e deporte di landamento na e evento aki, bou di guia di Roly Bisslik y su team di landamento. E actividad aki ta pa na un manera saludabel y agradabel por recauda fondo pa Koningin Wilhelmina Fonds Aruba por sigui brinda su servicionan na e comunidad di Aruba. KWF Aruba ta distribui diferente material di conscientisacion tocante diferente tipo di cancer, ta participa na y ta organisa diferente charlanan y ta brinda apoyo directamente na e pashent di cancer, su famia y amistadnan. E papel di KWF ta specialmente pa e.o. asisti cu e thuiszorg di cada pashent y ofrecenan e prothesenan necesario despues di un operacion di pecho. Tambe KWF ta cubri gasto di viahe di e di dos begeleider ora un pashent mester bai afor.

DEDICACION SPECIAL

Atraves di e evento di Ride, Walk & Run for the Roses tur hende lo por tambe haci un colecta bao famia, amigo of coleganan y haci un dedicacion special na un persona cu a fayece di e malesa di cancer of cu a cura for di e malesa aki. E fondo nan recorda tambe lo bai pa sigui yuda otro personanan cu e necesidad di ayudo y sosten di KWF.

ACTIVIDAD

Diadomingo 17 di november lo tin diferente ruta pa e actividad aki cu ta sali 6:00am y caba na parkinglot di Alhambra Casino.

6K Walk and Run Alhambra – Phoenix Hotel – Alhambra

20K Biking Alhambra – Lighthouse – Alhambra

Swimming (for adults) Ex Bushiri Hotel Beach – Casa Del Mar – Alhambra

Swim for kids Tamarijn Hotel – Casa Del Mar – Alhambra

Na final tur participante lo ricibi un medaya den forma di un rosa cu ta representa un bunita bida pa nos tur. Alabes lo bay tin un warm-up session cu Rosetna Martinus di Healthy Coaching cu lo bay haci un warm-up riba ehercicionan di “Slim Down Dancing” cuminsando 5:30am prome cu salida. Despues di e careda lo tin hopi ambiente asina tur hende por refresca nan mes y gana diferente premio cu lo keda rifa. Manera semper nos lo tin e team dinamico di Candito Tromp pa duna massage na tur e coredornan.

INSCRIPCION Y PARTICIPACION

Participacion Ride, Walk, Run & Swim for the Roses 2019, Diadomingo 17 di november ta 20 florin pa adulto y 10 florin pa mucha y ta inclui un medaya. Pa participa mester inscribe via www.itsyourrace.com. Tambe por cumpra ticket na Oficina di Koningin Wilhelmina Fonds na Spinoza straat 9, TechShack Aruba na Playa (antes RadioShack)y TriBike Aruba na Sta. Cruz

KWF Aruba ta invita comunidad henter pa inscribi, contribui y participa Diadomingo 17 di november pa duna un man na e organisacion cu tur dia ta duna sosten na comunidad y tambe ta contribui na salud di e pueblo.

