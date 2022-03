Diamars 22 di maart pa 7:30 pm na Hilton Resort e organisacion Rainbow for Girls ta organisa charla e titula “The most amazing secret of the subconcious mind” (E secreto mas asombroso di mente subconciente.)

E charla lo wordo presenta na ingles pa Eddy Oduber cu ta un hypnoterapista certifica y director di Aruba Hypnosis Center. Eddy tin casi 16 aña den e ramo aki y durante di e charla e lo splica con e mente ta traha, dicon nos ta haci loke nos ta haci y comparti e pasonan cu por tuma pa por probecha di e mente subconsciente.

Entrada pa e charla ta Fls. 35,- y registracion ta cuminsa 7pm y e charla ta cuminsa 7:30pm. Tambe por participa online via Zoom tambe pa Fls. 25,-, pa por participa via Zoom lo mester pre-registra. E entrada di e charla ta pa recuada fondo pa por cubri gastonan pa e organisacion por haci varios projecto social manera entre otro yuda e organisacion Ban Lanta y Planta pa planta varios mata.

Rainbow for Girls ta existi pa casi 20 aña na Aruba y ta un non-profit youth service organization pa hoben femenino di entre 11 pa 20 aña. E organisacion ta yuda fomenta mas confiansa propio y liderazgo via di servicio comunitario.

Cada 6 luna tin un board nobo y e tema di e periodo aki ta “Growing with Rainbow ”. E periodo aki tin como meta pa crece hunto como miembro. E biaha aki un poco unico door cu e projecto lo no solamente duna e miembronan e oportunidad pa crece pero door di tene e charla lo permiti comunidad pa tambe ta parti di esaki como desaroyo propio.

Pa join e charla por cumpra ticket di entrada na tur sucursal di Nature’s Discount, miembronan di Rainbow for Girls of via WhatsApp 564-3494. Pura lihe, e ticketnan ta bayendo rapido.

