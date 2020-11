Participa den e ‘TeamUp4Shady Car Rally’

Young Men’s Christian Association, miho conoci como YMCA, ta un fundacion cu ta traha pa nos comunidad. YMCA a ser estableci na 1956 door di Bob Steele cu e meta pa crea un organisacion unda muchanan y hobennan por wordo yuda y guia. Durante e transcurso di añanan, YMCA a keda adapta su mes pa por cumpli cu e necesidadnan di e comunidad. Awendia, YMCA ta hopi bon conoci den e pueblo di Aruba y specialmente e lesnan di cushinamento ta un di esunnan mas gusta.

E aña aki, a causa di COVID-19, lamenteblemente no a logra organiza ningun les of actividad pa e comunidad. Sinembargo, mientras tur cos mester a para, patras di cortina YMCA a sigui cu su plannan. Un di e plannan tabata pa crea un Youth Club, unda hobennan entre e edad di 14 pa 25 aña por bira miembro y asina por participa na diferente cursonan unda nan por sigui desaroya y prepara nan mes pa futuro. Alabes, formando parti di e Youth Club, lo duna e hobennan aki e oportunidad pa haci trabounan boluntario y asina sigui cu e tradicion di YMCA di yuda e comunidad. E Youth Club di YMCA a keda oficiliasa 24 di april 2020 y ta consisti di 22 miembro, incluyendo 3 miembro di e comite.

E circunstancianan cu nos ta bibando aden door di e pandemia a limita hopi cos, excepto e motivacion di nos hobennan. E Youth Club di YMCA ta organisando un ‘Car Rally’ cu e meta pa recauda fondo pa Shadiënskah Janzen (miho conoci como Shady), un mucha muhe di 9 aña cu mester bay Hulanda pa por sigui haya tratamento medico.

E ‘TeamUp4Shady Car Rally’ lo tuma luga ariba diadomingo 20 di december, cuminsando for di 10or di mainta dilanti Massive FM na San Nicolas y lo ta finalisando pa 2or di merdia na YMCA San Nicolas. E inscripcion ta costa 25 florin pa auto y por inscribi na YMCA Dakota of YMCA San Nicolas. Via e Facebook di YMCA Youth Club tambe por haya e link si kier haci e inscripcion online via Google Forms.

Bo kier pasa un dia ameno hunto cu famia of amistades y alabes yuda un bunita causa? Inscribi na e ‘TeamUp4Shady Car Rally’ y bo lo tin e oportunidad pa gana diferente premio. Sigui e Facebook di YMCA Aruba y YMCA Youth Club pa keda bon informa di tur e detayenan. Nos ta conta riba bo sosten!

