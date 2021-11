Parti Sur di Canada ta bati alarma nacional na e momento cu awa a cuminsa yobe asina duro cu a pone tur awa pasa over. Habitante nan tabata trankil y ta purba adapta mas cu por cu e situacion aki, pero desde ayera nochi a bati alarma nacional mirando cu esaki a bai completamente for di man.

Te ainda 1 morto a wordo confirma mientras tin mas famia ta pega den nan cas.

Pa nan Suerte e Riier “ Similkameen “ no a pasa over ainda manera autoridadnan a premira I esaki ta un bon señal te ainda. Den e un residencia chikito a logra evacua 295 Famia y actualmente ta bezig cu 300 mas den un otro residencia. Segun Autoridad nan a confirma cu den un centro di cuido tin 30 persona pega y no tin forma pa saca nan ainda.

Autoridadnan Canadees a alerta cu segun departamento di tempo mas awacero ta na caminda pa diahuebs awor.

Cu speransa cu e awasero aki ta menos cu esun prome y cu pa e momento ey jah nan a logra evacua tur esnan den e residencia nan mas afecta.

Pa proteccion di e habitantenan y tambe turistanann Autoridadnan a sera e parti sur di Canada temporalmente. No por drenta e pais pero si por sali.

