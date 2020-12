Parokia st. Cruz: ‘Cantidad di famia den necesidad a aumenta drasticamente’

Centro San Martin na st. Cruz lo organisa un di dos Food Drive pa motibo cu den temporada di Covid19, a ripara cu e lista di hendenan cu asistencia social di parokia ta yuda a bira mucho mas grandi. “Nos tur sa cu tin hende cu a perde trabao, tin hende ta pasando den necesidad, y iglesia semper t’ey pa duna un man semper desde su comienso ta haci via Caritas internacional y otro organisacionnan,” segun pastor Jairo Maduro.

Cada parokia cu nan asistencia social ta organisa nan actividadnan pa yuda comunidad.

E siguiente food drive lo tuma lugar na Centro San Martin St. Cruz diadomingo venidero, 6 di december, for di 9’or di mainta pa 3’or di atardi, hende ta bin den auto pa mantene distanciamento social y nan lo tuma loke bo tin pa ofrece pa yuda, y parokia lo forma saco di cuminda pa parti esaki mas lihe posibel. E prome biaha el a bay hopi bon y ta haci un apelacion na comunidad, na esnan cu por haci un donacion di algo, “nos sa cu temponan ta dificil pero esnan cu por yuda un tiki semper ta aprecia pa asina nos tambe por yuda otronan,” segun pastor Jairo.

Tin mas o menos 109 famia riba lista cu ta bini busca ayudo na parokia, y esaki ta keda crece. Pa motibo di e pandemia, esaki a aumenta basta segun pastor Jairo. Normalmente, tur luna tabata yuda riba 30 famia, y aworaki ta riba 100 dus ta refleha cu hendenan ta den necesidad.

Ta pidi pa bini cu preferiblemente bleki di cuminda pa donacion, pasobra comestibel manera aros of hariña preferiblemente no pasobra no tin lugar pa warda nan y cu calor esaki por daña hopi lihe, pero tur sorto di producto di bleki ta bon bini. Actualmente a forma basta pakete caba pero falta mas ainda, spam, sardin, cornflakes, jam, pindakaas etc ta cosnan cu ta bon bini y ta haci falta.

