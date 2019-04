Parokia Santa Filomena di Paradera preparando pa su hubileo di 70 aña

Parokia di Santa Filomena di Paradera a instala un Comision Hubileo 70 aña di Parokia di Paradera. Esaki a sosode dia 21 di april 2019 ultimo.

E meta di e encuentro cu prensa ta pa duna informacion tocante e preparacionnan y e plan di accion di e celebracion di hubileo, 70 aña di Parokia Santa Filomena.

Parokia Santa Filomena a wordo lanta ariba 19 di september 1948, Pro Vicario Pastoor Spekkel, cu a bendiciona e prome piedra y e tambe a bira e prome pastoor di e parokia. Dia 2 di augustus te cu 11 di augustus 1949 a tene prome nobena na honor di Patrona di Paradera, Santa Filomena.

Dia 8 di september 1949, tabata e dia grandi di historia di parokia di Paradera. E dia ey ta celebra dia di nacemento di Birgen Maria, y misa nobo di Paradera dedica na Santa Filomena ta wordo bendiciona, Obispo di Vicariato Apostolico di Willemstad, na cual bisdom Aruba ta pertenece.

P’esey a tuma decision di celebra e hubileo cu diferente programa cu ta duna oportunidad pa celebra hunto cu e pueblo Parokial.

E celebracionnan a cuminsa ariba Pasco di Resureccion.

For di prome aña di existencia di e parokia, for di 1 di augustus te cu 10 di augustus, lo tin nobena na honor di Birgen y Martir Santa Filomena. E fiesta ta dia 11 di augustus. Esaki ta cay ariba diadomingo, cu celebracion di Santo Sacrificio di Misa, oficia solemnemente door di Msgr. Luis Antonio Secco, Obispo di Willemstad.

E dia grandi, di celebracion di e aña aki, ta 8 di september, ta fiesta di nacemento di Maria. Y esaki ta fecha di 70 aña di apertura di e misa consagra na patrona di Paradera, Santa Filomena.

Prome cu Sacrificio di Misa, lo tin un procesion rond di e misa, participacion di e pueblo di Paradera, sigui pa un Santo Sacrificio di Misa solemn.

Pero despues di e misa solemn, lo tin un brindis den Centro Caiquetio, cu algun reconocemento di parokianonan.

E celebracion aki lo wordo compaña cu programanan, manera hubileo pa famia, cual lo tuma luga dia 27 di april, dia di Rey. Aruba en general, pero specialmente parokianonan. No solamente ta bende cuminda, tin jump up, lo tin domino. Esaki ta un ocasion pa renoba nos compromiso pa famia.

Lo tin hubileo pa muchanan, cooperadornan, pa scolnan, muchanan, hobennan y hubileo di grandinan, di enfermonan, di esunnan den necesidad. Tambe e construccion di e Cas Parokial cu algun siman atras a duna inicio na e construccion y diahuebs siman pasa, a basha e vloer. Pastoor Toti ta contento cu e desaroyo aki, di e construccion di Cas Parokial Santa Filomena.

Tin plan pa dia 17 di november proximo, lo laga Msgr. Luis Antonio bendiciona e edificio aki, Cas Parokial Santa Filomena.

Esaki ta e programa den liñanan grandi, den celebracion di 70 aña di Parokia Santa Filomena. Un di e metanan ta pa promove participacion activo di tur fielnan, specialmente tur e parokianonan di Paradera, den spirito di cooperacion mutuo. Tambe ta duna oportunidad pa crece den conocemento di Cristo y su mensahe, pa medio di acercamento di pueblo di Dios, e tin como resultado un cambio di nos mentalidad, di nos fe, di nos bida.

Pa e ocasion aki, di celebracion di hubileo, a introduci un oracion, cual ta resa tur misa den weekend y tambe tin un logo, e slogan pa e celebracion di aniversario di Parokia di Paradera. Esaki ta consisti di e potret di e toren di e misa, e tema ta ‘Encuentro cu Cristo, Encuentro cu Otor, Fortalece bo Rumannan’. Esaki sigur ta un tema hopi bunita, mirando cu ta renoba e encuentro cu Cristo, cu ta fortalece nos bida Cristian. Esaki ta bira real den nos encuentro cu otro, Pastoor Toti di Parokia di Paradera a sigui bisa.

Ta haci un yamada pa tur parokianonan di Paradera y tambe pa pueblo en general di Aruba, specialmente pa parokianonan, sea cu bo ta bira miembro di un comision, boluntario of como participante. Tambe un peticion ta bay pa na e comunidad comercial, pa duna nan participacion na e celebracion, si un miembro di e comite organisado acerca bo negoshi.

Un comision organisado di capacidad bastante anima cu lo dirigi tur actividad for di un plan di accion, na un manera organisa, responsabel y transparente.

Un comision organisado di miembronan cu capacidad bastante anima y curashi cu ta dispuesto pa logra e metanan menciona.

Por ultimo, pastoor Toti a invita y encurasha tur parokiano di Parokia Santa Filomena y pueblo di Aruba, pa participa na e programa di hubileo di 70 aña di e parokia di Santa Filomena.

Comments

comments