Parokia di Santa Ana ta desea di informa e comunidad local, proveedornan di benta, operadornan di tour y tur otro socionan relevante den e industria di turismo cu a base di un proceso di restauracion y proteccion di e tereno sagrado di Kapel di Alto Vista, regulacion nobo lo tuma efecto den e dia cu ta sigui.

Aunke e trabounan completo di restauracion no ta cla completamente, nos ta desea di compartí cu e caminda y acceso principal lo ta disponibel entrante Bierna Santo, 18 di april 2025 den conexion cu celebracion di 20 aña di Caminda di Cruz na Alto Vista.

Pa proteha e silencio, paz y ambiente spiritual di e area, y pa mehoracion di e experiencia di nos huespednan, e siguiente regulacion ta drenta den vigor:

Ubicacion Nobo pa Proveedornan di Benta:

Proveedornan di benta cu ta opera normalmente dilanti di e Kapel a wordo relocalisa y no lo por traha of bende mas den e area dilanti di e Kapel. Nan a ricibi un ubicacion nobo y ta wordo orienta riba e regla cu ta aplica.

Regulacion Nobo pa Trafico:

• Solamente auto compact lo por sigui drenta y parkeer dilanti di e Kapel.

• UTV/ATV y busnan no lo por drenta ni parkeer dilanti di e Kapel.

• UTV/ATV lo haya su lugar asigna di parkeo na banda patras di e Kapel.

• Busnan lo haya su lugar asigna pa parkeo algun meter prome cu yega e Kapel.

• Autonan regular por sigui para dilanti of patras, segun espacio disponibel.

Importancia di e Cambio:

E medidanan aki ta forma parti di un esfuerso mas grandi, pa reestablece respet y trankilidad di e Kapel di Alto Vista cu ta tereno priva di Bisdom. Asegurando cu e ta keda fungi como un lugar di paz, oracion, refleho spiritual, y preserva nos herencia cultural.

Regla pa Drenta e Kapel:

Pa asegura respet y conducta apropia den e tereno sagrado, ta pidi pa sigui e siguiente regla:

• Silencio: Ta pidi pa papia cu stem abou of mantene keto

• Bisti modestamente: No drenta sin sapato, sin shirt/camisa, of cu paña inapropia

• No ta permiti cuminda, bebida y ni humamento

• Mustra bondad y respet pa tur hende.

Alto Vista Trails – Entrada Nobo:

Nos ta informa tambe cu entrada pa e Alto Vista Trails awor lo ta disponibel na banda patras di e Kapel. Borchi di indicacion lo wordo coloca pa guia e ruta nobo.

Mapa

Pa un mihor orientacion, ta comparti un mapa visual cu e comunidad, operadornan di tour, y huespednan. E mapa ta ilustra e ruta nobo, lugar di parkeo asigna, entrada pa e trails, y zona prohibi.

Parokia Santa Anna ta gradici di curason e comunidad, operadornan di tour, huespednan y tur proveedor pa nan comprension y cooperacion durante e implementacion di e regulacion nobo. Hunto, nos ta traha pa preserva nos Kapel di Alto Vista – un simbolo di fe, cultura y union spiritual.