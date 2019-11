Parlementario Edgar Vrolijk (MEP): Benny Sevinger, GROUNDED!

Diabierna ultimo parlamento den su mayoria a marca historia door di dicidi den Comision Central pa no permiti parlamentario Benny Sevinger bay Parlatino y representa parlamento di Aruba mientras cu den un caso hudicial e ta e sospechoso principal di labamento di placa, maluso di su funcion, valsheid in geschrifte, aannemen van steekpenningen y oplichting.

Integridad den parlamento

Den pasado parlamento a ser tilda di ta e organo cu ta permiti bagamunderia di corupcion. Un ehempel ta e caso di ex Minister Paul Croes unda parlamento (fraccion di AVP) a demostra di ta parti di falta di integridad na momento cu a cambia e ley di integridad pa acomoda un minister cera na KIA pa e por keda minister. Alabes a ser demostra cu e instrumento cu parlamento tin pa duna un mocion di desconfiansa no ta ser aplica poniendo asina un nubia scur di berguensa pa parlamento di Aruba. Awe maske un grupo grandi ainda ta sostene e falta di integridad den e organo di mas halto di Aruba, e prome stapnan den e bon direccion a ser poni caba.

Integridad moral ta bay prome

Diabierna ultimo tabatin debate huridico pero e debate mes cu no a ser haci ta e Integridad moral y sigur e funcion di ehempel pa comunidad. Un parlamentario recientemente a pidi su retiro pasobra el a wak Netflix y awe un cu no conoce integridad moral di ta un sospechoso den un caso mas grandi cu di ex Minister Paul Croes ta keda sinta den parlamento y alabes kier representa Aruba den exterior cu pa e pueblo ta un berguensa. P’esey diabierna un gran mayoria a pone e integridad moral na prome lugar, pero lastimamente no por bisa esey di tur pasobra hopi kier sconde tras di e parti huridico pa por defende maldad.

Parlamento mester ta e ehempel

Pa implementa integridad parlamento mester duna e ehempel na pueblo. Y sin cu tin un base legal ainda pero cu den e ley di iniciativa di integridad di Ministernan, organo di conseho a duna pa laga esaki conta tambe pa parlamentarionan y den bista di locual a pasa diabierna ta mustra cu debi na falta di integridad moral mester bay ancra esakinan den ley pa duna pueblo trankilidad.

Comments

comments