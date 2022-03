Parlamentario pa fraccion di MEP, sr Alvin Molina a mustra cu e siman aki parlamento lo trata presupueso 2022, loke ta un momento hopi importante, ya cu despues di esaki, gobierno lo tin un idea kico lo ta su espacio financiero pa maneha nos pais. “Sinembargo ta bon pa señala cu pais Aruba ta pasando den un situacion financiero hopi delicado, caminda den ultimo añanan, den gara di un pandemia, debenan a subi mientras cu entradanan pa gobierno a baha substancialmente. Esaki ta resulta den un necesidad financiero pa aña 2022 di 1651 miyon florin. Asina mes gobierno ta comunica cu e aña aki lo ta un aña di inversion”, parlamentario Molina ta bisa. Parlamento a dirigi un serie di pregunta na gobierno, “Ami mes a dirigi 83 pregunta na diferente mandatario. Mi preguntanan y tambe mocionnan lo ta enfoca riba con Aruba por logra inversion y progreso, apesar cu gobierno no tin mucho fondo disponibel. Kico nos por haci pa nos aparato gubernamental bira mas eficiente, pa asina toch brinda un servicio optimal na pueblo”. Por ehempel, pa por haci inversion, hopi biaha comerciantenan mester di tereno, sea pa un negoshi, pa agricultura of pa cria bestia. Ta bira dificil pa nan cuminsa inverti, si e departamentonan di gobierno, pa un of otro motibo no por duna e servicio adecuado manera nos hendenan merece. Inversionistanan ta warda te hasta 10 aña sin ricibi un reaccion riba nan peticion. Pa drecha esaki en realidad no tin mester di placa, pero mester di un bon management cu por proyecta un vision, un bon plan y percura pa su hendenan haya e trato cu nan merece pa nan por yuda carga e plan. Un otro ehempel ta seguridad na Aruba. Kico y con ta bay haci pa logra e seguridad aki? Lastimamente e situacion financiero precario cu nos pais ta aden no ta permiti pa inverti den cantidad di material pa fortifica nos departamentonan. Sinembargo locual si por haci ta inverti den nos hendenan structuralmente, percura pa nan ricibi loke nan merece. Esaki ta haci cu nos mesun hendenan ta sigui traspasa e conocemento aki na otronan cu ta drenta e ramo di trabou. Nos por logra hopi mas cu nos ta logrando na e momentonan aki. “Nos por conclui cu tin hopi espacio pa mehoracion ainda y esaki ta nifica cu tin hopi oportunidad pa nos mehora sin cu mester costa hopi fondo extra”, Parlamentario Alvin Molina a termina bisando

