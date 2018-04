Parlamento ta trahando ariba solucionnan concreto pa loke ta CITGO

Actualmente lo tin diferente expectativa y punto di opinion pa loke ta trata caso di refineria cu acuerdo di Citgo. Varios proyectonan lo por a tuma luga den sector di economia y inversion riba un escenario unda cu compania Citgo no lo por cumpli cu su parti di e contract. Presidente di Parlamento Sr. Ady Thijsen ta splica.

Parlamento lo tin solucionnan den concreto, esaki lo ta en caso cu Citgo lo wordo disolve e acuerdo cu Refineria di Aruba, unda ta contempla caba alternativanan pa yega na acuerdonan interesante cu otro companianan cu lo kier drenta pa tuma over.

Mester tuma na cuenta cu no lo por a busca deal cu otro partido tanten lo tin acuerdo cu Citgo siendo cu esaki lo ta posibel toch, pero na un di dos scenario anto esun di tres lo ta disolve e acuerdo a base cu tin suficiente motibo unda Citgo por a demostra Citgo ta den default y e ta keda cortico pa cu e acuerdo cu Aruba, cu mester a disolve e contract y no lo tin mas alternativa.

Den todo caso, Presidente di Parlamento a haci enfasis cu RDA lo keda cu e transship y cu a base di esaki ingresonan considerabel lo keda drenta na pais Aruba. Dia 4 di April otro reunion lo tuma luga entre Management di Citgo y gobierno pa purba di yega na un solucion.

Partido MEP semper lo a keda traha duro riba e tema di desaroyo laboral di pueblo, y tin hopi cosnan cu ta hunga un rol ya cu ora gobierno lo tabata situa na oposicion nan no a duna e opcion pa wak e quick scan, y semper nan a wordo nenga, unda cu tabata tin hende sinta den oposicion manera ex minister Mike de Mesa y Richard Arends cu tabata tin di haci vooraal cu Citgo.

Nunca e actual gobierno lo a haya oportunidad wak e quick scan te ora nan a drenta Parlamento y finalmente a wordo constata e mal maneho cu caso Citgo unda cu Parlamento nunca lo tabata na altura di e situacion real den sentido aki. Antiguo parlamento a wordo mal informa, asina Sr. Ady Thijsen, presidente di parlamento a señala.

Discusion riba e tema aki sin duda lo bira interesante, unda cu amienda tambe a bin dilanti unda oposicion, durante tratamento di e Ley di LIM, ta pidi pa haci Sr. Glenbert Croes of Sr. Chris Romero Minister di Energia, y esaki tambe a cay den un forma sospechoso cerca señor Presidente. Durante campaña oposicion a ataca tanto Sr. Croes como Sr. Romero. Kisas Sr, de Meza tabata tin bon intencion awo, siendo cu den pasado nan tabata contra di e minister aki.

Seriedad di oposicion lo cay den duda actualmente, bou analisis di Minister Presidente Ady Thijsen ken a bisa ademas cu e mocionnan aki no lo por wordo tuma na cuenta ni wordo aproba tampoco den e condicionnan cu nan ta presenta.

Votacion lo mester a bin prome cu un mocion wordo aproba unda cu si esaki no tuma luga e ora lo ta papia di dictadura y censura, anto na Aruba sistema di democracia ta estableci y cada hende por bini cu nan propio opinion y pensamento, anto e ora bou votacion e ta wordo aproba of no.

Finalmente Presidente di parlamento, Sr. Ady Thijsen, a señala cu e labor den politica no ta un trabou facil y ora lo tin reunion ta haci todo lo posibel pa yega na acuerdo, y mester conscientisa na tur hende cu ora nan lo bay participa na reunionnan den instancianan di parlamento, corda pa tin un conducta calmo. No haci desordo, y tambe riba esaki gobierno lo ta den proceso pa elimina e situacion fastioso cu ta presenta durante sesionnan den parlamento.

