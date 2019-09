Parlamento ta cla pasa ley di Serlimar sin e minimo di informacion

Den e polemica rond di Serlimar un biaha mas a bin na bista publico con gobierno ta keda pusha su “kier”, insistiendo, forsando pa pasa un ley contra bienestar general di su isla. Apesar cu no ta existi ni un conseho positivo pa e ley aki cu gobierno kier pusha pa Serlimar, asina mes Parlamento di Aruba ta na drempel di pasa e ley.

Na 2017 Aruba a vota contra politiconan cu actitud y proceder autoritario, sinembargo ta parce manera e comportacion anti-democratico aki te awe ainda ta sigui infecta nos pais. Atrobe politiconan procedente di un era di politica anticua ta forsa un ley sin ningun respet pa institucionnan publico cu ta e fundeshi di nos estado di derecho. Den su discurso Gobernador a boga pa ‘respet’ y ‘responsabilidad’, pero asina mes gobierno no a cambia su maña y ta mustra enfaticamente cu lo no cumpli cu deseo di ni Gobernador ni institucionnan publico.

Den caso di Serlimar, awor ta keda na Parlamento di Aruba pa para e proyecto aki te ora tin mas claridad. Parlamento ta bisa cu no mester supervision di CAFT? Anto e ora haci boso trabou debidamente. Paso si Parlamento no cumpli cu su deber, e ora ta keda na CAFT y na Hulanda pa tuma e pasonan necesario.

Na Presidente di Parlamento Sr. Thijsen, na tur Parlamentario y miembronan di vaste commissies, RAIZ ta puntra con por trata e ley aki sin cu tin un relato financiero actual di e compania, sin cu tin un business plan, anto riba dje cu un conseho di Raad van Advies sumamente negativo? RAIZ ta ripiti e palabranan di Gobernador : “Tur e actornan mester duna cuenta na comunidad di e forma con nan ta ehecuta nan tareanan”.

Con Parlamento di Aruba por pensa di causa daño den sector priva pa faborece un compania estatal cu masha tempo no ta duna un relato financiero? Ta con ta tira fondo publico sin cu e compania ta duna cuenta? Parlamento no por faborece un empresa cu no ta comparti e minimo di informacion encuanto su estado financiero. Tampoco Parlamento por duna gobierno autorisacion pa ranca mas placa for di publico sin cu e ta presenta un simpel business plan pa nos mira unda e placa di pueblo aki lo bai.

Ta mas cu claro cu tin un falta di maneho serio den e compania cu ta keda pone e presion riba finansas publico. SIGUR cu mester drecha e maneho di Serlimar pa asina e por competi den e mercado local, pero NO por crea leynan inhusto pa perhudica comerciantenan cu a bin ta maneha nan compania di un forma responsabel y exitoso, proveyendo pa e pan di tanto famia na Aruba.

Si en realidad Serlimar ta maneha gran parti di e desperdicio residencial riba nos isla caba e ora no tin mester di implementa ningun ley pa proteha Serlimar, sino mester cuminsa maneha e compania manera un comerciante real lo hasi. Duna bon servicio, cobra pa e servicio aki y corta den gastonan.

Kisas kier crea e impresion cu ta haci e empleadonan un fabor? Kisas kier acceso na e un Serlimar-bank cu no ta cai bou di bista y control di Parlamento? Si awe e existencia di Serlimar ta na peliger, ta danki na mal maneho di e compania y no pa motibo di e trahadornan.

RAIZ ta keda para riba e pensamento cu den e alma comercial di sector priva ta biba e deseo pa expande y crece, esey ta central den nan actividadnan. Tarea di Gobierno ta pa crea condicion faborabel pa esnan den sector priva por logra esaki y empuha nos economia y no pa crea incertidumbre y competencia inhusto cu ta e motibo real pakiko economia di Aruba ta tranca.

