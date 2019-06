Parlamento, pretencioso sin base!?

E cuarenta cambionan cu Parlamento di Aruba recientemente a introduci den LAft, ta un violacion di e palabracionnan manera acorda den e Protocol di november 2018 entre gobierno di Aruba y Hulanda. No solamente a pasa e fecha cu mester a entrega y aproba e LAft nobo cu casi seis luna, tampoco a cumpli cu e palabracionnan cu lo adapta solamente articulo 14 di LAft, mientras cu Conseho di Ministro di Reino (CMR) lo mester bay di acuerdo cu contenido di e LAft nobo (Protocol di 22-11-2018, art. 2, 3 y 4). Ta parce cu Parlamento di Aruba, cu su forma di proceder, conscientemente a scoge pa un enfrentamento cu CMR. Den esaki e ta basa su mes riba e ponencia di Conseho di Consulta (CdC) cu en realidad LAft ta ilegal. Pasobra pa medio di un ordenansa nacional e ta otorga un autoridad mas halto na instituto (CAft y CMR) cu no ta di Aruba. Mester regla esey pa medio di un ‘Rijkswet’ of un ‘Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AmvR).

Solucion

Pues en realidad por soluciona e asunto aki facil y riba termino corto. Pa medio di un Rijkswet of AmvR en berdad por duna CAft y gobierno di Reino e autoridad necesario. Sin duda lo cambia tambe e nomber special di CAft den Cft. Pero…lo marginalisa Parlamento mas ainda di locual ta e caso awor.

Magistral

Aparentemente Parlamento kier a pone un fin na e situacion insatisfactorio aki dor di duna su mes un papel hopi mas importante. Pasobra den esencia, intencion di e cambionan principal ta pa elimina CMR como supervisor y reemplas’e pa Parlamento. Esaki ta ricibi e ‘conseho’ di CAft, locual tin como consecuencia cu ta cancela e autoridad di CMR pa duna instruccion na gobierno di Aruba en cuanto presupuesto. Y voilà, Aruba a haya su autonomia financiero bek. Un hugada magistral, si no tawata pa historia di Parlamento cu no ta na su fabor.

Refleccion propio

Desde e puro principio di Status Aparte te cu masha recien, Parlamento di Aruba ta caracterisa pa un disfuncionamento total. A pesar di tur conseho di CdC y Controlaria General (cu parlamentario aparentemente no sa lesa!), Parlamento consecutivo di tur dos color politico a aproba tanto presupuesto normal como supletorio irealista un tras di otro practicamente sin ningun critica. A pesar tambe di tur e fayonan legal y tecnico den e conceptonan di ley, Parlamento no tawatin ningun problema pa aproba nan practicamente ciegamente. Tampoco Parlamento no a cumpli di ningun manera cu su tarea legal di controla gasto di gobierno: nunca den historia parlamentario di Aruba, a trata un solo cuenta anual aproba pa un accountant! Esey ta e pio pica mortal cu un Parlamento por comete. Asina e mes a excava su ‘derecho di budget’ sistematicamente. E fracaso total aki di Parlamento durante 33 aña di Status Aparte ta e motibo principal cu finanza di Aruba por a derumba na un manera asina dramatico.

Figurante

Cu semehante historia, en realidad Parlamento di Aruba a descualifica su mes como un ‘supervisor’ serio di gobierno a base di e ‘consehonan’ di CAft. Den politica di Aruba, normalmente conseho ta simplemente…conseho cu casi, pa definicion, no sa lesa, corda ehecuta, y pio si ta trata di un posibel ‘instruccion’ na gobierno. Hopi lo caracterisa e intencion di Parlamento pa awor si haci tur cos diferente, den e etapa aki como simpel ‘servicio di lip’. P’esey tambe CMR probablemente lo no tuma e ‘cashon parlamentario’ aki na serio. Consecuentemente e lo mester analisa -preferiblemente den dialogo cu gobierno di Aruba- di ki manera lo por duna contenido lo mas efectivo na su responsabilidad na bienestar di comunidad di Aruba. Si den esey Parlamento di Aruba lo (sigui) hunga simplemente e papel di figurante, ta algo cu en realidad e mester atribui exclusivamente na su mes!

