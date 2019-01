Parlamento di Aruba ta trahando e dianan ariba e ley di LAFt, cual ta uno di suma importancia pa nos pais. E tin di haber cu supervision financiero cu, manera tur hende sa, anteriormente no a cana bon. Na e momentonan aki no tin nada mas importante pa wordo trata den Staten cu ta e ley LAft. Esaki ta un ley hopi importante pa Aruba, ya cu e tin di haci cu e supervision financiero cu antes no a bay bon. Presidente di Parlamento, Sr. mr. Juan (Ady) Thijsen, ta splica mas ariba esaki.

Den gobernacion anterior, mal maneho financiero tabata na ordo di dia, pa cual a bin cu CAFt, cual tampoco a ehecuta su trabao di control manera cu e mester ta. Meta di CAFt tabata pa baha e debe di 70% na 46% di nos GDP. Esaki no a sosode y al contrario, el a subi te na 90% di nos GDP. E ley di LAFt lo trece cierto cambionan cu ta importante posicion di parlamento. Den e estado di derecho, parlamento ta e organo mas halto, e mester controla, e mester haci su trabao. Lo mester cambia e ley aki, unda cu ta bay mustra cu e mester bay manera cu e mester ta. Y mr. Thijsen ta sigur cu Raad van Advies ta bay di acuerdo cu esey. Mester lesa e conseho ainda. No por traha un ley cu ta bay contra di constitucion.

P’esey e ley aki ta hopi importante. Tin mas ley cu ta bay wordo trata ainda. Aworaki ta evaluando cual ta haya prioridad, pero aworaki ta bezig cu ley di iniciativa, manera cu e fraccion di MEP, cu a bin cu e ley di financiamento di partidonan politico, ley di iniciativa contra abuso di mucha. Tambe mr. Thijsen hunto cu Sr. Rocco Tjon ta trahando ariba un ley pa drecha e posicion di e taxistsanan.

Tin dos grupo cu a acerca mr. Thijsen cu nan pensamento y a traha un concepto di ley di iniciativa, y un otro grupo tambe a manda un carta pa mr. thijsen cu lo kier un reunion cu nan. E ta trahando ariba esaki, y ora cu e ta cla, lo entrega esaki na Staten, pa despues trece mas informacion dilanti. E posicion di taxistanan mester wordo cambia, nan mester tin siguridad di con nan ta para dilanti. E tin cu cana su caminda, pa bay Directie Wetgeving, Raad van Advies, etc pa despues e bin bek parlamento.

E diferente comisionnan ta bezig ta reuniendo aworaki, ariba tereno di Infrastructura, Medio Ambiente y tambe tin e situacion na Venezuela cu ta algo cu mester reuni sigur ariba dje. Na Februari CAFT lo bin pa papia ariba e sitaucion economico financiero.

E siman binidero Aruba lo haya bishita di Minisiter Presidente di Hulanda, Sr. Mark Rutte y tambe Staatsecretaris mr. Raymond Knops. E minsiter Presdiente no ta asina no mas e ta bin Aruba, pa papia cu Presidente di Staten. Semper nan ta papia cu gobierno, minsiter di Finansas. Pero e biaha aki a pidi explicitamente pa papia cu Presidente di Parlamento y e lidernan di Fraccion. Segun mr. Ady Thijsen, lo mester tin algo pa cual ta pidi esaki, ya cu e no ta algo regular di parti di gobierno Hulandes.

Parlamento tin un biahe tambe pendiente pa Suriname, cu den futuro lo kier tin un acuerdo comercial. E biahe aki lo tuma luga sea na februari of na maart 2019. Esaki den cuadro di un reunion Tripartite, unda cu Aruba, Corsou, y Suriname lo participa.







