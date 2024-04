E representantenan di tres partido di derecha y extrema derecha di Parlamento Portugues, a critica e presidente di e pais, Marcelo Rebelo de Sousa, pa su proposicion di paga reparacion n’e ex-colonianan di Portugal, e medionan local a informa diahuebs.

“E señor presidente di e republica a traiciona e Portuguesnan ora cu el a bisa cu nos mester ta culpabel y responsabel di nos historia, cu nos mester compensa e otro paisnan p’e historia cu nos tin cu nan,” Andre Ventura, lider di e partido Chega, a afirma.



E hefe di estado “mester respeta” e Portuguesnan “mas cu tur cos” pasobra el a wordo “eligi p’e Portuguesnan, no p’e Guineanonan, p’e Brasileñonan ni ‘e Timorensenan,” Ventura a continua.

“Paga kico? Paga ken? Si nos tin un mundo leu for di e mundo completo. Si awendia e mundo completo ta alaba e patria y e mundo di e lenga Portugues,” el a añadi. “Mi ta stima historia di e pais aki y e presidente tambe mester stima historia di e pais aki,” e diputado a enfatisa.

Di su parti lider di e fraccion Partido del Centro Sociodemocrata (CDS) a bisa cu Lisboa no tin “e necesidad di revisa legado colonial, obligacion di reparacion cu parce ta importa di otro contexto fuera di nos cuadro.” “Historia ta historia y nos deber ta futuro,” e legislador a afirma.

“Historia no ta un debe”

Rui Rocha, di Iniciativa Liberal, tambe a comenta contra di e proposicion di Rebelo de Sousa. “Señor presidente, historia no ta un debe,” el a manifesta. “Historia no ta exigi penitencia. Cualkier cu declara cu ta nos obligacion compensa tercero pa nos pasado ta viola e interesnan di e pais, ta reduci e papel di ta vocero di un sectarismo importa y ta aleha di e compromiso di representa e mayoria abrumador di e pueblo Portugues,” el a bisa.

E criticanan di e diputadonan a surgi despues di e declaracionnan haci diamars p’e mandatario, riba e necesidad di “paga e costonan” p’e crimennan cometi p’e pais durante sclavitud transatlantico y e era colonial.