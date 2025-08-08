Parlamentario Evelyn Wever – Croes a indica cu ultimamente nan ta hañando hopi pregunta riba con ta para cu e negociacionnan entre Hulanda y Aruba y con ta para cu e Rijkswet. Pero lamentablemente Parlamento no ta hañando ningun informacion riba esaki. Nan no ta hayando nada di Gobierno pues no por contesta e preguntanan aki. Tur loke ta wordo bisa ta loke hende ta specula, pasobra e informacion corecto y confiabel Parlamento no ta hañando.
Parlamentario Wever-Croes a indica cu na momento cu Gabinete Wever-Croes a sali di Gobierno, nan a laga e negociacionnan bastante avansa. Pero tabata falta algun detaye pa negocia, cu ta e detayenan crucial cu ta determina si e Rijkswet ta combini Aruba si of no. Paso si esnan negociando pa Aruba no ta fuerte suficiente, lo por haya un Rijkswet cu por hasta perhudica Aruba y esey ta loke tin Parlamentarionan di MEP preocupa.
E falta di transparencia den e Gobierno aki ta algo cu Parlamentarionan di fraccion di MEP a denuncia hopi biaha caba. Pero mas preocupante ta cu e ministernan cu ta na mesa negociando, no ta domina e materia y esaki por tin resultadonan hopi negativo pa pais Aruba.
“Nos di fraccion di MEP lo sigui desde Parlamento haci nos trabou di pone presion riba Gobierno, di busca informacion pa asina por informa pueblo debidamente. Y na tur esnan cu ta puntra, mi sa cu e Gobierno anterior a custuma boso di haya informacion na un manera transparente, pero desafortunadamente e Gobierno aki ta traha na un manera diferente. Ami sigur no ta aproba e manera aki di traha pero nos tin cu biba cune.
Sinembargo nos lo keda haci nos trabou, keda haci pregunta, y sigui pone presion. Nos a haya critica caba cu nos ta un oposicion hopi fuerte, pero nos lo sigui ta fuerte paso e ta sumamente importante pa haya un Rijkswet bon cu no lo perhudica Aruba” Parlamentario Wever-Croes a expresa.