Parlamento no lo acepta niun norma adicional di Hulanda

Ayera a finalisa e reunion publico den cual Gobierno na un forma transparente a informa Parlamento con presupuesto 2018 ta wordo ehecuta. Lider di fraccion di MEP, sr. Rocco Tjon MBA, den nomber di fraccion di MEP y cu sosten di coalicion, a entrega un mocion durante e reunion publico ayera. E mocion aki ta regarda e supervision financiero cu pais Aruba conoce, danki na e “ondeugdelijk bestuur” di e Gabinete anterior.

ESENCIA DI E MOCION

Esencia di dicho mocion ta pa Aruba haya su propio “begrotingskamer” mas pronto cu ta posibel pa asina, na momento cu yega un surplus cual ta premira pa ta e caso na 2020, existencia di CAFT no ta necesario mas. Adicional e mocion aki ta urgi Gobierno pa na momento cu mester crea e base legal pa e supervision financiero por wordo extende temporalmente, percura pa esaki no ta contra Statuut y nos Constitucion, manera ta e caso aworaki. Y por ultimo cu e mocion aki Parlamento ta manda un señal fuerte cu no lo permiti Hulanda impone niun norma adicional.

DISCURSO DI SR TJON, LIDER DI FRACCION DI MEP

Durante su discurso sr. Tjon a splica y substancia su ponencia a base di documentonan, manera rapportnan di CAFT (period 2015 t/m 2018), Raad van Advies (RvA 109-15) y informacion na su disposicion riba website di Tweede Kamer, cu Hulanda tawata na altura di e mal practicanan di e Gabinete anterior. Sinembargo nan no a interveni pa stop esaki siendo cu nan tawata por. E mal practicanan aki a conduci na e hecho cu awe nos conoce un situacion hopi delicado pa loke ta nos finansas, economia y asuntonan social.

Tambe sr. Tjon a señala y cita e rapport di Raad van Advies (RvA 109-15) caminda nan ta splica detayadamente cu e manera cu CAFT a wordo introduci ta contra nos Statuut y Staatsregeling. Riba e pagina di Facebook di Sr. Rocco Tjon por wak e dos discursonan cu el a duna riba e topico aki durante e reunion publico.

PA CONCLUI

Sr. Tjon a splica cu ta peligroso pa e desaroyo di nos pais cu Hulanda kier mete den nos maneho di personal y tambe dicidi con nos fondonan mester wordo aloca. Segun sr. Tjon esaki ta stroba bo desaroyo y e ta hacibo dependiente di Hulanda. Aworaki Hulanda no kier solamente yega na palabracion pa loke ta finansas duradero, pero tambe kier dicidi, miho bisa impone, con Aruba mester haci esaki.

E pueblo Arubano ta doño di su propio destino. E destino aki a wordo fiha 22 di September 2017 ora pueblo e scohe pa un cambio. Bou liderazgo di sra. Mr. E. Wever-Croes tin transparencia y “deugdelijk bestuur”. Nos no ta pidi placa na Hulanda, nos ta simplemente EXIHI pa Hulanda respeta e deseo di pueblo y respeta nos autonomia.

