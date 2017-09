Parlamento mester traha ariba renobacion di nos Constitucion

Cuanto biaha no ta tende cu mester haci algo pa e ‘Rubianonan cu ta biba na Hulanda, pa nan por haya tambe e derecho di voto. Hopi ta wordo papia ariba e topico aki, prome cu eleccion pero despues di e temporada niun hende ta mishi cu e topico aki. Sr. Luciano Milliard ta amplia ariba e topico aki.

Pa nos Arubianonan den exterior por vota, mester haci cambionan den nos constitucion. Constitucion di Aruba no conoce eleccion pa minister, pero solamente pa Parlamento. Mester hiba e discusion prome, y despues dos tercera parti di Parlamento mester vota pa cambia e Constitucion. Door cu tin den un cambio den nos sistema constitucional, tambe mester di un aprobacion di gobierno di Reino pa haci e cambio, pero Parlamento di Aruba mester hiba e discusion prome. Esakinan ta renobacionnan constitucional cu tur pais ta pasa aden.

E sistema pa eligi Parlamento no ta funciona, e ora por busca un otro opcion pa esaki. Biniendo cu dos eleccion, por pone cu e sistema por funciona miho. P’esey ta bay pa un renobacion di bo sistema constitucional. Pa e funciona miho.

Pa tuma como ehempel, ora cu Colombia a bin cu renobacion constitucional, e Presidente por a sirbi un termino, pero despues a cambia esaki pa haci’e dos. Pero ora cu a bay pa haci’e tres termino, e Tribunal Constitucional a bisa NO.

Basicamente ta den nos mesun man pa haci e cambionan aki, nos tin cu bay dilanti y wak kico ta e renobacionnan despues di 31 aña di Status Aparte, kico ta e renobacionnan constitucional cu nos como pueblo ta desea.

Beneficio pa cambionan di constitucion, si nos como pueblo ta haya cu nos sistema actual caminda cu e minister no ta wordo eligi pero e Parlamento si. E ora nos mester busca pa haya un sistema diferente. Biniendo cu dos eleccion, ta pone cu e sistema ta funciona miho. P’esey ta bay pa un renobacion di e sistema constitucional. E ora lo por bin cu dos eleccion.

Tin un iniciativa cu a sali for di parlamento, pa e persona cu haya mas voto ta esun cu ta drenta Parlamento. Sr. Milliard ta aproba e idea, esey lo ta un renobacion di e sistema. Segun calculonan actual, bo lo wak ken ta bay Parlamento, bo ta wak esun cu a saca su mes. Despues tin un traspaso di voto, e surplus di esun ta bay pa un otro candidato. Anto esun cu a saca mita di e lijstkiesdeler, despues e secuencia di lista.

Pero si bisa NO, esun cu haya mas voto, e ta drenta, e ora pueblo ta haya un influencia directo ariba ken ta drenta Parlamento.