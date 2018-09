Parlamento mester bin cu’n ley pa yuda adictonan ambulante

Diferente minister a bin y bay, pero e organo cu mester traha ariba e ley of ehecuta e leynan aki, di adictonan ambulante, ta e parlamento. Pero nan no ta haciendo e cambionan necesario. Sra. Audrey Lacle, di Fundacion Adopt an Addict ta amplia ariba esaki.

E fundacion den pasado a firma masha hopi MOU, den nan 10 añanan di existencia. Pero ta parce cu esakinan no ta trahando. Mester bin un sincronisacion di e problematica aki, un aanpak unda cu e hende no ta djis manipula otro hende of verschuif e problema. Pero mester bin cu cosnan cu ta funciona pa e tipo di problematica , pa e tipo di cultura cu nos tin.

Adopt an Addict tin tur e estadisticanan, tur e intakenan digital, nan por saca e porcentahe, por wak cu den e 10 añanan aki, intakenan cu nan a haci, 98% a cuminsa cu alcohol. Ta haya e cultura di alcohol cu ta hiba e muchanan na e purba e sensacion cu alcohol ta duna nan, mayoria ta bisa cu el a pasa den nan mesun cas, caminda cu nan a purb’e, ya cu e mayornan tameb tabata bebe. Y sin nan a ripara, e yiunan tambe a coy bebida. Y despues di bebida, ta hay cu nan kier algo mas, otro sentimento. Nan ta bay pa e marihuana, pa despues sigui pa algo mas fuerte.

Ora cu nan no tin placa pa cumpra p.e. e cocaina, nan ta bay pa tur e tiponan cu ta ‘trash’, cu ta haya cu tin un populacion di 30 aña cu ya caba tin enfezima caba. Esaki ta pone un peso hopi pisa ariba nos sistema di salud. Awo mester traha hopi cu cabes, traha den un bon grupo., haci un helicopter view di tur e issuenan aki, unda bo ta yega ora cu bo cuminsa na un edad ey caba den droga, kico lo ta e futuro di nos nietonan. E ta hopi alarmante.

Gobierno mester yuda brainstorm, pa con pa cambia e leynan, pa tin mas disciplina. Tur cos ta wordo poni un banda. Ta tempo pa sinta cu gobierno y bisa,cu mester traha mas lihe posibel ariba e cambio di ley.

A bira tempo pa sinta hunto y tur hende pone nan cabes den e mesun direccion. Loke ta prevalece aworaki, ta materialismo, den hopi cos. Tur hende kier tur cos bunita. Pero nos ta felis? Pero e pregunta di AA, e lema cu nan a uza pa hopi aña: “Mayor bo sa unda bo yiu ta?”.

Ta wak muchanan di scol basico, 10 or di anochi ta ariba caya ainda. Kico ta e rol di e mayornan. Mayornan ta prefera di fiesta nan mes y no worry cu e yiunan. Unda nos norma y balornan ta? Mester bin cu disciplina y cu cierto ley.

Antes cu e ley di “Landloperij”, personanan cu tabata slenter ariba caya tabata wordo deteni. Aworaki, con nan ta bay laga e cos aki bay for di man, unda cu tin personanan sin caminda di biba. Con leu ta laga e cos aki bay? Un isla chikito uda cu ta bisa cu mester por pone ordo ariba e pais, tur mester traha hunto pa yega na un solucion pa e asunto aki, mas lihe posibel. Te asina leu, declaracionnan di Sra. Audrey Lacle, di fundacion Adopt an Addict.

Comments

comments