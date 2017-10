Parlamento lo tin reunion e siman aki y otro siman

Presidente di Parlamento, drs. Mervin Wyatt-Ras ta informa cu e siman aki lo tin reunion di comision Central pa trata e asunto di Hospital, loke ta un informacion Parlamento a ricibi ya na comienso di september di e anja aki y awor a ricibi un carta al respecto pa duna feedback.

Wyatt-Ras tambe ta menciona di e reunion publico pendiente cu ya a ser yama pero cu a ser geschorst. Aki lo a trata tres concepto di ley cu ya a cana nan trayectoria den Parlamento. Esakinan ta e e ley di catochi of e asina yama landsverordening houdende regels met betrekking tot het toezicht op de aanbieding en exploitatie van kansspelen en tot instelling in dit kader van een toezichthoudend orgaan, kansspelautoriteit genaamd (toezicht kansspelen), e ley e labor di deurwaarder (deurwaardersverordening) y e ley cu ta reglamenta personal di enseñanza, e asina yama landsverordening functiehuis onderwijspersoneel. E reunion publico pa trata e leynan aki a ser yama dia 28 ndi september ultimo sin embargo el a ser geschorst. Respecto e reunion aki presidente a ricibi un carta di Sr. Bikker y di Sra. Lopez-Tromp insinuando cu no por yama gobierno pa reunion den e fase aki. Wyatt-Ras ta di opinion cu tanten e reunionnan no ta trata issuenan nobo ni conflictivo e por yama reunion. En bista cu Wyatt-Ras semper ta traha segun ley el a dicidi di manda pidi conseho di e organo Legislativo tocante e carta aki. Ta sperando ariba esaki. Ainda falta e ley cu ta reglamenta ortografia di Papiamento cu ta cla pa ser trata den reunion publico.

Wyatt-Ras ta informa cu durante su presidencia el a purba trata tur ley cu drenta de inmediato y a logra esaki pa un cantidad di leynan. Ta keda algun ley ainda cu mester trata, manera esun di ombudsman cu ta den espera di e contesta di gobierno pa loke ta cambionan necesario den nos Constitucion pa e ombudsman por funciona manera mester ta. Tambe ta den proceso e ley di iniciativa pa loke ta trata cambio di e ley electoral pa e orden di candidatonan. En bista di Raad van Advies, Staten a pidi conseho di gobierno, Ser y Conseho Electoral ariba e ley. Staten ta en espera di gobierno paso Ser a contesta y esaki mester ser manda via gobierno pa Parlamento.

Ultimo aki a drenta ley cu Parlamento tabata den espera di dje, cual ta e cambio di nos Codigo Civil, introduccion di Buki 2, encuanto rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht). Wyatt-Ras ta indica cu den temporada cu e tabata Presidente el a trata e asina yama Ingekomen Stukken un biaha pa luna y lo cumpli cu esaki promer cu dia 26 di e luna aki. Aki e diferente documentonan cu drenta Parlamento ta ser repasa y por indica con a/lo kier trata e documentonan. Dia 26 lo tin un reunion publico pa trata credencialnan di esunnan cu lo bira Parlamentario, pa diabierna dia 27 di october bay over na huramentacion dor di gobernador. E siman siguiente lo por bay over na scoge e presidente y vice-presidente di Parlamento.