Parlamento lo tene un reunion publico ariba cobransa di Serlimar

Sr. Endy Croes ta duna su pensamentonan tocante e tema di Serlimar.

Segun sr. Croes, e ta na su luga pa scucha conferencia di prensa di Gobierno cu a tuma luga diabierna ultimo unda e Minister en cuestion a declara caba cu lo bay bin cu otro tabelnan proponi. Lo bay bin cu otro plannan y nan a declara caba cu lo bay bin cu otro sistema di cobra. Esaki no ta necesariamente via belasting, e por ta via por ehempel WEB pa logra algo. Dus e boluntad ya caba ta eyriba cu tin espacio pa dialoga. E ta contento cu e maneho di parti di Gobierno cu e boluntad t’ey mescos cu a trek in por ehempel cobransa en bes di 1 di Juli a mud’e Januari 2019. Y aworaki publicamente esaki lo bay bira discusion unda nan lo bay haya otro den e simannan dilanti y na final di dia lo bin un reunion tambe riba Serlimar, lo bin un debate riba dje.

Por ultimo, Sr. Endy Croes, fraccion a manda pidi tur e documentonan y e Minister concerni a mand’e pa Parlamento. Ora e drenta Parlamento, tur Parlamentario ta hay’e. Nan ta trahando riba esaki, ta bay tin reunionnan riba dje, y na final esaki lo conclui pa publico tambe.

