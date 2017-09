Parlamento actual lo keda traha te fin di October 2017

Presidente di Parlamento dia 27 di September a ricibi un carta di dos miembro di Parlamento Bikker y Lopez Tromp a base di un invitacion cu el a manda pa un reunion publico pa trata leynan cu ta pendiente dia 28 di September, cu segun e por ser considera como “lopende zaken”.

Tin un di e leynan cu ta data ya di un gobernacion anterior, esta e ley di catochi. E otro ley di “deurwaarder” ta un ley cu tin un blanco verslag, locual ta encera cu no tabatin ningun pregunta ariba dicho ley y e ta cla pa trata. E di tercer ley cu ta pendiente pa trata ta esun di Functiehuis, cual ta un ley cu maestronan di scol tabata spera su tratamento y door di prioridad prome cu eleccion y tempo limita no a yega pa trata esaki.

Wyatt-Ras a cancela e reunion yama door di ausencia di un minister.

Segun Bikker y Lopez-Tromp e presidente ta actua contra di ley y cu e no lo por yama e Gobierno demisionario pa reunion. Segun Wyatt- Ras huridicamente un Gobierno demisionario por actua y tin cu sigui haci su trabou te ora e otro Gobierno sinta. Pa loke ta trata asuntonan “controversial” cu e Gobierno no por atende esaki no ta cla ni na Hulanda ni na otro paisnan kico precies ta ser compronde bou controversial.

Wyatt-Ras ta considera e forma di proceder di Bikker como hurista y Lopez-Tromp pa core bay yora cerca gobernador como laaf y for di luga.

Ta bon si pa nan bisa e cos manera e ta, esta cu desde prome cu eleccion ambos parlamentario no tabata kier acudi na reunionnan mas.

Wyatt-Ras ta considera nos Constitucion di importancia y semper a bin ta actua segun ley.

Esaki no ta e prome Gobierno demisionario cu Wyatt-Ras mester atende cun’e como presidente di un Parlamento paso ya na 2009 e tabata presidente y tambe como presidente a atende diferente ley cu a ser trata despues di eleccion. Por mira ehempel alabes di Madre Patria Hulanda unda cu ainda no tin un Gobierno y cu Tweede Kamer hunto cu Gobierno demisionario ta hasta atende cu presupuesto di e pais. Imagina si formacion di Gobierno di Aruba tuma te Januari 2018 y cu door di Andin y Marisol nos no por atende cu presupuesto of cu leynan di importancia pa pais Aruba por sigui progresa.

En bista cu Wyatt-Ras ta un presidente transparente y cu ta actua segun ley e lo busca toch conseho huridico riba e materia aki. Sinembargo ta keda hopi cla formula den nos constitucion cu Parlamento tin zitting pa 4 aña y cu pues te cu fin di October di e aña aki Parlamento tin cu sigui haci su trabou cu of sin miembronan cu no kier presenta na reunion.