Parlamento a trata ley nobo di financia

Recientemente tabata tin e prome reunion publico oficial trata pa e presidente nobo Sr. Ady Thijsen y e ta splica con esaki a bay e siman aki y kico ta e idea di e ley nobo aki den e parti financiero.

E reunion aki a bay hopi bon y e tabata un reunion al caso. Cada fraccion a duna nan opinion ariba dje y minister tambe a duna su punto di bista. E ta trata over di e obligacion cu pais Aruba tin, pa loke ta trata belasting y loke ta parti internacional. E tabata un reunion basta corto, tur e oradornan a papia, tur a keda na e esencia di e caso. Y e reunion a caba caminda cu e ley a wordo aproba unanimamente, cual mr. Ady Thijsen, Presidente di Parlamento ta hopi contento.

E ley ta duna bo posicion cu bo tin, ta mustra cu bo ta un pais serio, cu bo credibilidad t’ey, cu nan por atende cubo. Den e casonan aki, ora cu tin cu trata di partinan internacional, mester tin confiansa den bo pais. Mester tene nos mes na obligacionnan cu nos tin, segun Sr. mr. Ady Thijsen.

Semper un entidad internacional ta wak con un pais ta actua y con e ta tuma decisionnan. Con un pais ta maneha, con e ta tene su mes na reglanan internacional. Vooral cu bo tin FTR, MOT etc. Si bo ta un pais cu no ta cumpli cu obligacionnan cu bo tin, e ora bo ta haya un score malo for di e entidadnan financiero internacional, segun Sr. mr. Ady Thijsen, presidente di Parlamento.