Recientemente Parlamento di Aruba a reuni cu Ombudsman señora Jurima Bryson. Señora Bryson a duna un “update” di e trabounan andando desde su nombracion dia 1 di october 2024. El a indica cu e tarea di set up e oficina y busca empleadonan lo tuma mas o menos 1 aña pa completa, pues pa october e aña aki e oficina por wordo habri. Na e momento aki señora Bryson ta den e fase final pa recruta personal y pa fin di Mei 2025 el lo tin un bista caba si e tin suficiente hende cualifica pa haci e trabou.

Parlamentario Evelyn Wever-Croes a indica cu un ombudsman ta un defensor di pueblo, pues akinan tur ciudadano por yega cu kehonan riba trato of falta di reaccion di institutonan di gobierno riba tur tereno. E ombudsman no lo trata cu casonan cu ainda por bay corte, pero lo trata proceduranan di violacion di derecho di hende, manera duna trato discriminatorio of no ta duna atencion na e persona. Den paisnan manera Corsou y Sint Maarten por a nota cu varios keho ta bin riba e tema di otorgamento di permiso, tereno y riba derecho di muchanan, y ta di spera cu na Aruba lo ta mescos.

Ombudsman ta un logro di e gobierno anterior di Gabinete Wever-Croes I y II. Parlamentario Wever-Croes a expresa di sumamente orguyoso di e logro aki, mirando cu ta hopi duro e gobierno a traha pa realisa cu tur e leynan ta “in place” y cu e ombudsman ta nombra. Y cu pa october 2025, e ombudsman lo cuminsa traha pa asina duna defensa y proteccion na ciudadanonan contra un gobierno of institutonan di gobierno cu no ta duna trato husto.

“Mi deseo ta pa por ancra e posicion di e ombudsman den nos constitucion. Gabinete Wever-Croes a traha duro pa logra esaki pero lamentabelmente AVP den oposicion no tabata kier a duna cooperacion na esaki, cu e consecuencia cu e ley no por a pasa. Mi ta spera cu awor e Parlamentarionan di AVP por duna nan cooperacion pa esaki bira un realidad. Mi ta hopi orguyoso di e logro aki di Gabinete Wever-Croes I y II” Parlamentario Wever-Croes a expresa.