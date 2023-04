Durante e pandemia Gobierno di Ariba a percura pa brinda yudansa na comercio den forma di Alivio Fiscal 1 y 2, Sosten Financiero pa negoshi chikito y mediano di 4000 florin pa kwartaal, micro-credito via Qredits y Subsidio di Salario. Na juni 2020 den un carta na Parlamento, Minister Maduro e tempo eynan como minister encarga cu asuntonan economico, hunto cu Minister President a informa Parlamento debidamente di e yudansa financiero cu Gobierno lo bay brinda na comercio pa asina por surpasa e pandemia. Den presupuesto di Pais Aruba a presupuesta cada yudansa financiero cu a wordo brinda den aña 2020 y 2021. Na e mesun momento a cuminsa traha riba e leynan pa asina por formalisa cada yudansa ofreci. Esaki ta necesario ya cu di e manera aki Gobierno ta cumpli cu e reglanan di bon gobernacion y ta duna e transparencia necesario.

Parlamento di Aruba e ultimo tempo a trata e leynan pa formalisa e Subsidio di Salario, Alivio Fiscal den Plan di Impuesto 2023, micro-credito via Qredits y finalmente e siman aki Parlamento a formalisa e yudansa den forma di Sosten Financiero pa Negoshi Chikito y Mediano di 4000 florin pa kwartaal. Di e manera aki tur yudansa financiero brinda durante di e pandemia di COVID-19 a keda debidamente formalisa den nos leynan. E leynan aki no tabata pa absolve Minister Maduro como ex Minister di Economia di ningun acto dudoso, sino simplemente pa formalisa e leynan pa asina por cumpli cu reglanan di bon gobernacion y transparencia.

Minister Maduro ta gradici tur instancia y persona cu a traha pa por a ofrece e yudansa importante aki na comercio durante e pandemia, specialmente na Departamento Economico, SVB, Departamento di Estadistica, Departamento di Impuesto, Bureau Rampenbestrijding, ATIA, AHATA y Camara di Comercio.