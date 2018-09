Parlamento a dicidi suma cu mester paga pa recoge sushi

Parlamento recientemente a pasa un mocion caminda cu lo cobra 25 florin pa recoge sushi. Sindicatonan a expresa nan disgust pa cu esaki, pa cual Minster Otmar Oduber lo sinta na mesa cu sindicatonan cu ta contra e decision aki, pero Parlamento a tuma e decision aki

E mandatario a duna di conoce cu nan lo sinta cu tur e sindicatonan pa scucha tur loke nan ta opina di e decision nobo aki. E Minister ta ofrece un oportunidad pa debati y mira cua ta e miho proposicion cu ta bin dilanti, pero e realidad ta cu Serlimar mester funciona y e mester produci p’e funciona y mester tin entradanan p’e compania p’asina por sigura e servicio na comunidad, cual no ta solamente e servicio di recoge desperdicio. Hopi hende no ta aprecia e trabou cu Serlimar ta haci pa loke ta trata e mantencion y limpiesa di comunidad.

Hopi placa ta wordo inverti den e recogimiento di mondinan ilegal den casnan cu no ta habita, e recogimiento of mantencion di matanan pa evita cu nan cay y destrui propiedad, e recogimiento di bestianan morto, etc. Mientras un compania priva tin e derecho di stop su servicionan na clientenan cu no ta paga, Serlimar tin e obligacion pa ley pa recoge desperdicionan di e cliente di e compania priva ey. E seis luna cu a wordo menciona anteriormente ta riba proposicion di Gobierno mes cu en bes di prome di Januari, nan ta sinti cu mester seis luna di tempo pa caba di prepara tur cos y nan a haya e aprobacion di Parlamento pa realisa e proceso aki.

Awo nan ta bay prepara un periodo di informacion y conscientisacion pa comunidad compronde con esaki lo bay funciona. Y awo cu tin e aprobacion di Parlamento, nan ta bay sinta cu tur e sindicatonan y combersa cu nan tocante e ehecucion di e decision aki pa mira con nan lo haci’e na e miho forma y caminda e por wordo carga mas tanto cu ta posibel dor di henter comunidad. E ta un splitsing caminda un parti lo wordo cobra na comunidad manera cu ley ta bisa, tin un parti unda comercio lo bay contribui, tin un parti caminda turismo lo bay contribui. Actualmente ta confirma caba cu e tarifa di 25 florin ta un decision concreto.

Pa loke ta e ehecucion di e exoneracion, di con e persona cu tin un compania priva ta bay paga, sea e 7,50 florin so na Serlimar of e ta pag’e completo y nan ta cobra e compania priva, ainda lo mester bay wak recisamente cuanto cliente tin adresnan na Belastingkantoor, cuanto y con nan ta bay e resto di cobransa via Serlimar mes, etc. Un di e cosnan cu a resulta ta cu biaha pasa no por cobra bek e suma cu no a wordo cobra durante e ultimo tres of cuater añanan, pasobra e propio ley di Serlimar ta bisa cu una bes cu e aña a pasa, si den seis luna Serlimar no beteken e recordatorio p’e cobransa, e ora automaticamente e ta verval.

Minister Oduber ta menciona na final cu e ta bon pa tur e sindicatonan cu tin diferente opinion pa combersa cu otro y porta por saca e miho forma p’e ehecucion cu lo tuma luga di loke ta trata e contribucion aki cu tin cu bay pa comunidad.

