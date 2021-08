Parlamento a aproba e cambionan den e Ley pa Preveni y Combati Labamento di Placa y Financiamento di Terorismo

Diahuebs mainta Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura Sra. Xiomara Maduro hunto cu Minister Presidente y Minister di Husticia tabata den Parlamento di Aruba den reunion publico pa trata algun cambio den e Ley pa Combati y Preveni Labamento di Placa y Financiamento di Terorismo. E cambionan ta necesario pa asina Aruba por cumpli cu e 40 recomendacionnan di Financial Action Task Force on money laundering (FATF) pa mantene e integridad di e sistema financiero di nos Pais. Por lo general e cambionan ta riba nivel technico y ta yuda pa Aruba su evaluacion cu ta tuma lugar fin di augustus pa e Caribbean Financial Action Task Force on money laundering (CFATF) por ta exitoso.

Keda sin cumpli ta sali mas caro

Durante e debate Minister Maduro a brinda contesta y splicacion riba preguntanan y preocupacion di varios Parlamentario riba e embergadura di e reglanan aki y nan efecto riba comercio na Aruba. E mandatario a indica cu di berdad e reglanan ta stringente y nan ehecucion ta costa placa, pero keda sin cumpli tambe tin un prijs halto. Ehempel di esaki ta e ‘derisking’ cu ta tuma lugar unda cu institutonan financiero cu netwerk internacional ta reduci nan riesgo door di no brinda of limita nan servicio na institutonan financiero na Paisnan cu no ta cumpli cu e reglanan pa salbaguardia e integridad di e sistema financiero. Recientemente nos por a mira con ABN AMRO a haci su ehercicio di ‘derisking’ na unda cu Aruba, por ehempel, a keda conta cu nan servicio financiero na un costo mas abou cu, por ehempel, na Corsou. Esaki a trece cune cu un cliente di dicho banco na Aruba ta paga 8 dollar pa un transaccion siendo cu un cliente na Corsou ta paga 15 dollar pa e mesun tipo di transaccion. Clientenan na paisnan cu no por cumpli cu e reglanan stringente tin cu paga mas pa por haya servicio financiero. Keda sin cumpli cu e reglanan di FATF na fin di dia ta sali e Pais y e consumidor mas caro.

E Ley a wordo aproba cu 15 voto na fabor y uno contra

Na final Minister Maduro a gradici tur e profesionalnan cu a bin ta traha riba e cambionan necesario y tur cu ta preparando pa e evaluacion di Aruba por ta exitoso. E cambionan den e Ley a keda aproba cu un mayoria di 15 voto di e fraccion di MEP, RAIZ y AVP. Fraccion di Accion 21 a bay contra e cambionan indicando cu e ley ta stroba comercio y a compara Aruba cu paisnan manera Nicaragua, Panama, Barbados, Haiti, Jamaica y Cayman Islands cu no ta cumpli cu reglanan di integridad financiero, pero toch no a wordo exclui di e sistema financiero internacional. Segun Minister Maduro bo no por compara Aruba su sistema financiero cu e paisnan aki ya cu e prijs cu nos mester paga ora di no cumpli ta mucho halto pa bay gamble riba dje.

