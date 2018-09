Parlamentarionan nobo ta trapa riba democracia

Drs. Mervin Wyatt-Ras ta desapunta di e parlamentarionan nobo di fracionnan di MEPPORRED paso durante e reunionnan regardando miembrecia di diferente comisionnan nan hunto a dicidi di kita tur dos presidencia di miembronan di fraccion di AVP pa cu e comisionnan. Esaki no ta stranjo segun Wyatt-Ras pasobra obviamente tur di nan tabata pleita cu otro pa nan haya presidencia. Durante reunion publico hasta nan a trece padilanti cu nan kier a regala fraccion di AVP cierto Presidencia. Esaki na un forma arogante di pensa y expresa comosifuera ta limosna fraccion di AVP ta pidi. Den un democracia mester tin respet pa opinion di otro. AVP ta e partido mas grandi y tin mes cantidad di asiento cu fraccion di MEP. Hunto

A priminti cu POR y RED nan ta pensa cu nan tin poder grandi. Wyatt-Ras ta trece padilanti cu tempo cu AVP tabatin 13 asiento y Mep tabatin 7 asiento a duna nan 2 presidencia y vice-presidencianan di comisionnan.

Wyatt-Ras ta lamenta cu recien den Parlamento no ta respeta voz di pueblo cu nan ta papia boca grandi di dje. E hamber pa poder ta haci cu nan so kier tur e voorzitterschappen pa nan mes. Mescos nan ta haci den gobierno den forma di “quitate tu para ponerme yo”. Asina nan mes a tuma tur e presidencianan u partinan bou nan. Pa Wyatt-Ras esaki tabata un dia scur pa Parlamento di Aruba unda interesnan partidista a bolbe vence riba interes di pueblo. Esnan cu ta bisa boca grandi cu parlamento ta voz di pueblo ta exclui e fraccion di mas grandi den Parlamento di su derecho. Esaki ta inacceptable pa fraccion di AVP. Esaki ta e cambio cu MEP-POR-RED a priminti. Well e cambio ta di un stempelparlement unda ademas nos democracia ta na peliger.

